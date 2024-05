A- A+

luto TikToker que registrou luta contra câncer terminal morreu no dia do aniversário do noivo Maddy Baloy faleceu aos 26 anos de idade

Maddy Baloy, conhecida no TikTok por sua coragem ao documentar sua luta contra o câncer terminal, morreu aos 26 anos, neste domingo, no dia do aniversário de seu noivo, Louis Risher. Foi ele quem anunciou o falecimento num comunicado enviado à revista People em que descreve a passagem da companheira como "pacífica e repleta de amor".

"Madison nos deixou pacificamente na noite passada", disse Risher. "Ela estava cercada de amor e é tão especial. Eu completei 27 anos ontem, na verdade. Passei o dia todo segurando sua mão, e isso era tudo que eu precisava."

Baloy, cativou mais de 400 mil de espectadores no TikTok, e acumulou mais de 7 milhões de likes com seus vídeos . Ela começou a enfrentar problemas estomacais durante o verão de 2022, como relatou à People no início deste ano.

Após mais de um ano tentando resolver esses problemas por meio de mudanças na dieta, em 22 de fevereiro de 2023, ela começou a vomitar sangue repetidamente e experimentar problemas sensoriais.

Após a cirurgia, Baloy foi informada pelos membros da família sobre sua condição ao acordar na manhã seguinte. Inicialmente, os médicos deram a ela cinco anos de vida.

Baloy se juntou ao TikTok em busca de conexão e suporte após seu diagnóstico, compartilhando abertamente sua jornada como uma jovem enfrentando o câncer terminal.

"Eu sabia que tinha muito a dizer", disse ela à People, enfatizando a importância de viver plenamente enquanto se está aqui, pois o tempo é limitado.

Maddy Baloy deixa seu noivo, Louis Risher, sua mãe Carissa Talmege, de 47 anos, e seu padrasto Lucky Talmege, de 45 anos. Sua presença no TikTok e sua coragem em compartilhar sua jornada comoveu e inspirou milhões em todo o mundo.

