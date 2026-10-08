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Novela Tilde, de "Quem Ama Cuida", ganha perfil oficial e leva personagem para as redes Iniciativa amplia a presença do personagem para além da televisão e acompanha a repercussão que ela já conquistou entre os espectadores

A personagem Tilde, interpretada por Luana Martau em Quem Ama Cuida, ganhou um perfil oficial no Instagram. Em @clt.tilde, o público poderá acompanhar vídeos, bastidores e outras publicações inéditas produzidas a partir da personalidade da personagem.

A iniciativa amplia a presença de Tilde para além da televisão e acompanha a repercussão que ela já conquistou entre os espectadores. Na novela, a personagem trabalha para Pilar (Isabel Teixeira) e produz vídeos sobre o cotidiano da patroa e da alta sociedade, mostrando hábitos, situações e comportamentos desse universo a partir de sua própria perspectiva.

O conteúdo publicado no perfil seguirá essa proposta, com Tilde comentando situações do cotidiano e mantendo o tom que apresenta na trama.

Destaque na trama

A personagem também ganhou repercussão após aparecer em uma passeata e ser abordada por uma repórter. Ao ser questionada sobre a nova lei das empregadas domésticas e a valorização da categoria, Tilde afirmou que não queria apenas reconhecimento, mas também ser indenizada.

A declaração repercutiu e, depois, ela comemorou o resultado ao lado de Rosa (Tatiana Tiburcio) e Edvaldo (Guilherme Piva). Nos próximos capítulos, Tilde continuará fazendo lives e provocando Edvaldo a tomar uma iniciativa em relação aos dois. Ele a convida para participar de um aulão na escola de dança de Dora (Mariana Ximenes), e ela aceita.

Segundo Luana Martau, a criação do perfil atende também a pedidos feitos pelo público. "Estou muito feliz com a abertura do perfil da Tilde. Era um desejo da diretora artística Amora Mautner desde o início da novela. E foi muito legal receber tantas mensagens das pessoas pedindo a conta da personagem nas redes sociais", afirmou a atriz.

Para Samantha Almeida, diretora de Marketing da TV Globo, a iniciativa busca aproximar a experiência da novela do ambiente digital.

"A Tilde é um hit popular! Ela caiu nas graças do público e ganhou espaço próprio nas conversas nas redes. O perfil nasce dessa conexão, com conteúdos inéditos que levam seu olhar curioso e bem-humorado para situações do cotidiano. Queremos que as pessoas possam conviver com a personagem entre os capítulos: comentar, responder e participar da sua rotina. Nossas histórias têm força para seguir com o público da televisão ao celular", declarou.

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