Tim Maia Racional Vol. 1 tem relançamento em vinil pelo Clube Três Selos Rocinante

Meio século após seu lançamento oficial, o famigerado álbum Tim Maia Racional Vol. 1, um clássico da discografia brasileira, ganhará sua primeira reprensagem oficial em vinil, através de uma parceria entre a Três Selos Rocinante e a gravadora Seroma. O LP está disponível na assinatura do Clube Três Selos Rocinante, através do site.



A edição preparada pela Três Selos Rocinante foi pensada para colecionadores e novos ouvintes, apresentando o disco em vinil branco 140g, com capa simples fiel à arte original, além de um kit exclusivo que inclui pôster, adesivos e um encarte com conteúdo curatorial desenvolvido especialmente para os assinantes do clube.



O lendário LP será o primeiro dos relançamentos e os volumes 2 e 3 também serão apresentados ainda este ano,após décadas em que a obra circulou apenas em edições não oficiais ou cópias de colecionadores, pois o próprio artista relegou o disco após se desiludir com a seita que o inspirou.

Na Fase Racional (1975), após se juntar à chamada "Cultura Racional" e lançar os álbuns Tim Maia Racional, Vol. 1 e 2 (que continham músicas sobre os ensinamentos da seita e vestimentas brancas), Tim Maia desiludiu-se com a seita, renegou essas obras, mandou recolher os discos que estavam nas lojas e parou de comercializá-los, tentando enterrar essa fase de sua carreira.



Por muitos anos, esses álbuns foram itens raros e cultuados, mas eventualmente foram relançados e chegaram ao streaming, tornando-se peças fundamentais de sua obra.

“Trazer o Tim Maia Racional para o nosso catálogo é a realização de um sonho e uma missão de preservação. Esta é a primeira reprensagem oficial em meio século e ela nasce com o propósito de ampliar o acesso a essa obra monumental do Síndico. Estamos celebrando a chegada deste título com o rigor que ele merece, garantindo que o público tenha finalmente em mãos uma edição definitiva e autorizada”, afirma Cortes, diretor de A&R da Três Selos Rocinante.

Recuperação dos vinis originais para a nova edição do álbum Tim Maia Racional Vol.1 (Foto:Divulgação/Três Selos)

Sobre o álbum

Tim Maia Racional representa um dos cálices fundamentais do soul/funk brasileiros e da nossa própria música popular. Remontam o eterno “síndico” em uma fase mística entre 1974 e 1976 convertido à doutrina “Cultura Racional”; fruto do encontro com o amigo compositor Tim Gaspar, que indicou a leitura da obra Universo em Desencanto.

Sob ensinamentos do emissário Manoel Jacinto Coelho, Tim entrou no entendimento que os humanos vivem em exílio na Terra, se contaminando com sofrimento e precisavam se elevar até a Imunização Racional para então serem resgatados e levados ao mundo original.

Durante o período, o artista adotou roupas brancas, largou vícios, a carne vermelha e se inspirou para criar a série em louvor ao “Racional Superior”. Seus músicos também precisaram se converter e ler o livro era regra.

Tim Maia na "Fase Racional", vestido de branco, como preconizava a seita | Foto: Arquivo Familiar

Execrados pela crítica na época, os títulos de fato receberam o melhor de Tim Maia sob esse manto de fé em voz, melodias e composições. Estão ali verdadeiros hinos como “Imunização Racional/Que Beleza”, “Energia Racional” e “Universo em Desencanto”, por exemplo.

Os dois primeiros volumes foram lançados em 1975 e 1976, respectivamente. O terceiro foi lançado 35 anos depois e representou a desconexão de Tim com essa crença e junto dela, a histórica proibição de reprensagem dos volumes.

O processo de trazer a trilogia Racional de volta ao mercado exigiu dois anos de negociações e cuidados com o espólio do artista. Carmelo Maia, filho de Tim e gestor do legado do pai, enfatiza que o momento atual é ideal para essa retomada.

“Autorizar esse relançamento em vinil não foi apenas uma decisão de mercado, mas de memória. Eu nasci dentro desse contexto da Cultura Racional e sei o quanto esses discos são íntimos e viscerais. Trazer isso de volta agora, de forma oficial e cuidadosa, é uma forma de respeitar o desejo de muitos fãs e de honrar a fase de maior entrega técnica e vocal do meu pai. Esse trabalho está, sem dúvida, entre os pontos mais altos de todo o seu legado”, pontua Carmelo.



SERVIÇO:

Lançamento Tim Maia Racional Volume 1 – Clube Três Selos Rocinante

*O disco de março do Clube Três Selos Rocinante apresenta o Volume 1 da trilogia Racional em edição exclusiva: vinil branco 140g, capa simples, pôster, adesivos e encarte com conteúdo curatorial.

Assinaturas disponíveis com planos a partir de R$ 99,00 + frete



