Ter, 07 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça07/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Cinema

Timothée Chalamet entrega "melhor atuação da carreira" em forte concorrente ao Oscar

"Marty supreme", de Josh Safdie, fez sua estreia no New York Film Festival

Reportar Erro
Timothée Chalamet em cena de "Marty supreme"Timothée Chalamet em cena de "Marty supreme" - Foto: Divulgação / A24

O hype é real! O drama "Marty supreme", de Josh Safdie, fez sua estreia mundial no New York Film Festival e conquistou muitos elogios por parte da imprensa especializada.

O grande destaque, é claro, foi para o protagonista Timothée Chalamet, uma das apostas para a corrida de melhor ator no Oscar 2026.

"'Marty Supreme' é uma mistura de 'Joias brutas' com 'O apanhador no campo de centeio' e 'Jerry Maguire', carregada pela a melhor atuação da carreira de Timothée Chalamet. Adorei", escreveu o editor-chefe da Variety, Ramin Setoodeh, em post no X.

A opinião sobre a melhor performance do ator foi compartilhada pelo crítico David Canfield, da Hollywood Reporter. "Ele nasceu para interpretar esse personagem", escreveu.

Editora do site IndieWire, Anne Thompson considera que a indicação ao Oscar de Chalamet é "garantida". O ator pode ser adversário do brasileiro Wagner Moura, por " O agente secreto", na disputa.

Leia também

• "Vale tudo": morte de Odete Roitman em 1988 movimentou mais de 40 mil apostas no jogo do bicho

• "Somos Poeira de Estrelas": Mayssa Leão abre exposição individual no Cais do Sertão

Membro do Critics Choice e fundador do site NextBestPicture, Matt Neglia afirmou: "'Marty Supreme' é um épico esportivo eletrizante e envolvente, repleto de vitalidade do primeiro ao último quadro.

Josh Safdie nos entrega uma amostra magistral de caos organizado em uma escala maior do que a que ele já havia trabalhado, nos impulsionando pela busca incansável de Marty para provar a todos que ele é o melhor jogador de pingue-pongue do mundo."

"Marty supreme" traz Chalamet como um fenômeno do tênis de mesa que tem a vida repleta de reviravoltas na medida em que começa a competir no exterior. O elenco conta ainda com Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler the Creator, Abel Ferrara e Fran Drescher.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter