Cinema Timothée Chalamet entrega "melhor atuação da carreira" em forte concorrente ao Oscar "Marty supreme", de Josh Safdie, fez sua estreia no New York Film Festival

O hype é real! O drama "Marty supreme", de Josh Safdie, fez sua estreia mundial no New York Film Festival e conquistou muitos elogios por parte da imprensa especializada.

O grande destaque, é claro, foi para o protagonista Timothée Chalamet, uma das apostas para a corrida de melhor ator no Oscar 2026.

"'Marty Supreme' é uma mistura de 'Joias brutas' com 'O apanhador no campo de centeio' e 'Jerry Maguire', carregada pela a melhor atuação da carreira de Timothée Chalamet. Adorei", escreveu o editor-chefe da Variety, Ramin Setoodeh, em post no X.

A opinião sobre a melhor performance do ator foi compartilhada pelo crítico David Canfield, da Hollywood Reporter. "Ele nasceu para interpretar esse personagem", escreveu.

Editora do site IndieWire, Anne Thompson considera que a indicação ao Oscar de Chalamet é "garantida". O ator pode ser adversário do brasileiro Wagner Moura, por " O agente secreto", na disputa.

Membro do Critics Choice e fundador do site NextBestPicture, Matt Neglia afirmou: "'Marty Supreme' é um épico esportivo eletrizante e envolvente, repleto de vitalidade do primeiro ao último quadro.

Josh Safdie nos entrega uma amostra magistral de caos organizado em uma escala maior do que a que ele já havia trabalhado, nos impulsionando pela busca incansável de Marty para provar a todos que ele é o melhor jogador de pingue-pongue do mundo."

"Marty supreme" traz Chalamet como um fenômeno do tênis de mesa que tem a vida repleta de reviravoltas na medida em que começa a competir no exterior. O elenco conta ainda com Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler the Creator, Abel Ferrara e Fran Drescher.

