CINEMA Timothée Chalamet leva o Critics Choice 2026 de melhor ator; Wagner Moura estava na disputa Também concorriam na categoria Leonardo DiCaprio, Joel Edgerton, Ethan Hawke e Michael B. Jordan

O ator Timothée Chalamet, de 30 anos, protagonista do filme Marty Supreme, venceu o Critics Choice Awards de Melhor Ator na noite deste domingo, 4. O artista superou os rivais Leonardo DiCaprio, Joel Edgerton, Ethan Hawke, Michael B. Jordan e o brasileiro Wagner Moura.

Em seu discurso de agradecimento, o ator estava visivelmente nervoso. Após elogiar os demais indicados em sua categoria, Chalamet fez uma declaração de amor para sua namorada, a influenciadora Kylie Jenner.

"Obrigado a minha parceira há três anos. Eu te amo", afirmou o jovem antes de terminar seu discurso. "Não conseguiria fazer isso sem você. Obrigada do fundo do meu coração", finalizou o ator.

Marty Supreme

No filme, Chalamet interpreta Marty Mauser, um talento do tênis de mesa que acredita estar predestinado a cumprir uma missão e, movido por ambição desenfreada, quer alcançar o estrelato. O longa-metragem, um dos principais cotados ao Oscar 2026, chega aos cinemas brasileiros em 8 de janeiro em sessões especiais.

"O tênis de mesa é simplesmente como uma metáfora no filme. A busca de Marty é singular. Ele só quer ser ótimo. Ele não vai aceitar um não como resposta", afirmou o ator em sua última passagem no Brasil, que ocorreu no começo de dezembro do ano passado.

Assim como Marty, Timothée também atravessa uma jornada própria em busca da grandeza. O rapaz persegue sua terceira indicação ao prêmio da Academia após ser aclamado pelas interpretações no drama gay Me Chame Pelo Seu Nome (2017) e na cinebiografia Um Completo Desconhecido (2024), sobre a vida de Bob Dylan.

O Critics Choice é considerado um dos termômetros para o Oscar. Por entregar suas estatuetas logo no início do ano, o evento costuma ditar tendências quanto a possíveis indicados e vencedores da temporada, além de servir como reforço estratégico para os estúdios nas campanhas rumo às premiações maiores.

Melhor filme de língua estrangeira

O Agente Secreto, longa brasileiro dirigido por Kleber Mendonça Filho, venceu o prêmio Filme de Língua Estrangeira do Critics Choice Awards 2026. O anúncio foi feito ainda no tapete vermelho, antes de a cerimônia começar oficialmente.

Kleber Mendonça estava sendo entrevistado, falava sobre Wagner Moura, quando foi surpreendido com o anúncio de que seu filme havia ganhado o prêmio, desbancando Foi Apenas um Acidente (França), A Garota Canhota (Taiwan), No Other Choice (Coreia do Sul), Sirat (Espanha) e Belén - Uma História de Injustiça(Argentina).

Apesar da vitória brasileira na categoria de melhor filme estrangeiro, Moura acabou saindo da premiação de mãos vazias. O brasileiro, que vem sendo bastante elogiado pela imprensa internacional, estava concorrendo a dois prêmios -Melhor Ator por seu papel em O Agente Secreto e Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Filme para Televisão por seu papel em Ladrões de Drogas -, mas foi superado por Timothée Chalamet e Owen Cooper, respectivamente.



