Critics Choice Awards Timothée Chalamet vence Critics Choice de melhor ator e agradece a Kylie Jenner Americano desbancou Wagner Moura, que concorria por 'O agente secreto'

Desbancando Wagner Moura na categoria de melhor ator do Critics Choice Awards, Timothée Chalamet, protagonista de "Marty Supreme", terminou seu discurso agradecendo o apoio da influenciadora Kylie Jenner, sua namorada há três anos.

"Obrigada a minha parceira há três anos. Eu te amo", disse o jovem, de 30 anos, antes de terminar seu discurso. "Não conseguiria fazer isso sem você. Obrigada do fundo do meu coração."

A câmera da transmissão de TV, então, cortou para Kylie Jenner, que respondeu: "Eu te amo".

