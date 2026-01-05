Critics Choice Awards
Timothée Chalamet vence Critics Choice de melhor ator e agradece a Kylie Jenner
Americano desbancou Wagner Moura, que concorria por 'O agente secreto'
Timothée Chalamet no Critics Choice Awards - Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Desbancando Wagner Moura na categoria de melhor ator do Critics Choice Awards, Timothée Chalamet, protagonista de "Marty Supreme", terminou seu discurso agradecendo o apoio da influenciadora Kylie Jenner, sua namorada há três anos.
"Obrigada a minha parceira há três anos. Eu te amo", disse o jovem, de 30 anos, antes de terminar seu discurso. "Não conseguiria fazer isso sem você. Obrigada do fundo do meu coração."
A câmera da transmissão de TV, então, cortou para Kylie Jenner, que respondeu: "Eu te amo".