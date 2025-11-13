Timothée Chalamet volta a CCXP que terá painel sobre cinebiografia de Chorão e show da Fresno

A- A+

A CCXP, evento de cultura pop que acontece há mais de uma década em São Paulo, anunciou hoje que o norte-americano Timothée Chalamet voltará ao país para a divulgação do filme “Marty Supreme”, nova produção da A24 com distribuição da Diamond Films. A presença do ator de 29 anos ocorrerá no dia 5 de dezembro, no Palco Thunder by Claro tv+, e uma entrevista no Palco Omelete by BB, no mesmo dia.

O filme, inclusive, fez sua estreia no "New York Film Festival" e recebeu elogios da imprensa especializada. "' Marty Supreme' é uma mistura de 'Joias brutas' com 'O apanhador no campo de centeio' e 'Jerry Maguire', carregada pela a melhor atuação da carreira de Timothée Chalamet. Adorei", escreveu o editor-chefe da Variety, Ramin Setoodeh, em post no X.

"Marty supreme" traz Chalamet como um fenômeno do tênis de mesa que tem a vida repleta de reviravoltas na medida em que começa a competir. O diretor do longa, Josh Safdie, também virá ao país.

Chalamet já esteve na CCXP para o lançamento do filme "Duna", em 2023.

'Só os loucos sabem'

A cinebiografia do cantor Chorão (1970-2013) chamada de "Só os loucos sabem”, dirigida por Hugo Prata e Felipe Novaes, também terá um painel no evento. O filme é protagonizado por José Loreto, que viverá o vocalista da banda Charlie Brown Jr., e tem produção da Bravura Cinematográfica, com coprodução da Globo Filmes e distribuição da Downtown Filmes. A atração é a primeira agenda divulgada do novo palco Blast! O espaço abrigará lançamentos, entrevistas e outras ativações.

A CCXP ainda anunciou que o último dia de atividades, o domingo, dia 7, será marcado por um show da banda Fresno. A apresentação, que terá sucessos passados da banda e faixas do recente álbum "Eu Nunca Fui Embora" acontecerá no Palco Creators & Gamers.

A próxima edição da CCXP acontecerá entre os dias 4 e 7 de dezembro, na Expo Imigrantes. Ainda há opções de ingressos disponíveis no site do evento.

