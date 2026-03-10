A- A+

OSCAR 2026 Timothée Chalamet cancelado? Repercussão de fala sobre ópera e balé pode prejudicar o ator Diversas organizações ligadas a espetáculos de ópera e balé se manifestaram publicamente após a afirmação de Chalamet se tornar viral

A recente declaração de Timothée Chalamet sobre um suposto desinteresse público por apresentações de balé e ópera impõe um novo drama sobre uma das categorias mais disputadas do Oscar 2026 dias antes da premiação. Considerado entre os favoritos ao prêmio de Melhor Ator, o astro de ''Marty Supreme'' sofrerá represálias na premiação após a polêmica?

A fala do ator de 30 anos aconteceu no último dia 21 de fevereiro, em evento promovido pela Variety e pela CNN na Universidade do Texas, em Austin. Na ocasião, ele comparou formas diferentes de expressão artística em um debate sobre a crise das salas de cinema ao lado de Matthew McConaughey

"Eu não quero trabalhar com balé ou ópera, ou coisas que são tipo: 'Ei, mantenha essa coisa viva, mesmo que ninguém mais se importe com isso'", disse o ator, acrescentando, logo na sequência: "Todo respeito ao pessoal do balé e da ópera por aí "

Como a fala afeta corrida ao Oscar de Melhor Ator?

Embora o evento tenha acontecido em fevereiro, as declarações de Chalamet só ganharam tração e repercussão na internet posteriormente. A fase final de votações para o Oscar se encerrou no dia 5 de março, e a fala começou a viralizar em redes sociais após isso.

Por isso, as consequências e reações de artistas ligados a dança e música só se tornaram públicas no início de março. Mesmo que Chalamet enfrente represálias pela afirmação, é improvável que isso afete diretamente a decisão do corpo votante da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em relação ao Oscar de Melhor Ator.

Campanha de Chalamet declinou ao longo dos meses

Mesmo assim, as chances de o ator ganhar seu primeiro Oscar aos 30 anos diminuíram bastante.

Franco favorito no início da corrida, Chalamet foi perdendo força ao longo dos meses. Após ser premiado no Globo de Ouro e no Critics Choice Awards, ele foi derrotado em termômetros significativos, como o Bafta e o Actor Awards, antigo SAG.

No momento, Michael B. Jordan (''Pecadores'') parece ser o maior beneficiário desta inversão. "Ele vai ganhar um quando estiver mais velho", disse um votante, sob anonimato, à Variety.

Em análises recentes, a Variety e o Hollywood Reporter apontam o intérprete dos gêmeos Fumaça e Fuligem como o novo favorito. O estilo agressivo de campanha de Chalamet, segundo analistas da Variety, também gerou certo desgaste com os votantes. O editor Clayton Davis afirma que o fato de ele interpretar um personagem profundamente antipático também não ajuda, já que a categoria "costuma recompensar a empatia".

Wagner Moura, indicado a Melhor Ator por ''O Agente Secreto'', também pode ter ganhado mais atenção dos votantes após os acontecimentos recentes. Ethan Hawke (''Blue Moon'') e Leonardo DiCaprio (''Uma Batalha Após a Outra'') também estão na disputa.

Comentário gerou reações de teatros e grupos de balé

Diversas organizações ligadas a espetáculos de ópera e balé se manifestaram publicamente após a afirmação de Chalamet se tornar viral.

Um representante da britânica Royal Opera House afirmou ao THR: "Balé e ópera nunca existiram de forma isolada. Eles continuam a informar, inspirar e elevar outras formas de arte. Sua influência pode ser sentida no teatro, cinema, música contemporânea, moda e além. Por séculos, essas disciplinas formaram o modo de artistas criarem e do público viver a cultura, e hoje milhões de pessoas ao redor do mundo continuam se conectando com elas."

No Instagram, eles fizeram um convite ao ator: "Se você quiser reconsiderar, nossas portas estão abertas."

A bailarina Megan Fairchild, principal dançarina do New York City Ballet, publicou um vídeo em seu Instagram ironizando o ator. "Timmy, eu não sabia que você era um dançarino ou cantor de ópera de nível internacional, que simplesmente escolheu não seguir na carreira porque atuar é mais popular. Balé e ópera não são hobbies nichados dos quais as pessoas saem por fama."

A companhia novaiorquina Metropolitan Opera também se manifestou nas redes sociais, com um vídeo mostrando o intenso trabalho nos bastidores de suas apresentações, acompanhado da descrição: "Todo respeito às pessoas da ópera (e do balé) por aí." A legenda dedica a publicação a Chalamet.

A LA Opera compartilhou uma foto do espetáculo Akhnaten, em cartaz em Los Angeles, e também alfinetou: "Sentimos muito, Timothée Chalamet. Gostaríamos de te oferecer ingressos para Akhnaten, mas estão esgotando. Ainda há alguns disponíveis se você correr."

Veja também