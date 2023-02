A- A+

BBB 23 Tina aparece nas redes sociais com peruca que gerou briga com Cezar; confira Ex-sister disse que não compartilhou o item por ser 'caríssimo'; conflito gerou discussão no jogo da discórdia

Terceira eliminada do BBB 23, Tina deu as caras nas redes sociais com a famigerada peruca que ela não quis emprestar para Cezar Black durante sua passagem no reality, que chegou até a gerar discussão no jogo da discórdia. Confira as fotos:

"Esse é o cabelo que o Cézar pediu emprestado, mas ele é caríssimo e não emprestei nem pra Aline”, escreveu a ex-sister.

Entenda a “treta da lace”

No segundo jogo da discórdia, Cezar Black mostrou sua indignação com a angolana por ela ter se recusado a emprestar uma lace para ele. Tina rebateu, argumentando que não empresta seus itens pessoais. Eventualmente, os participantes acabaram sendo bons amigos.

A confusão no jogo da discórdia ficou marcada como um dos momentos mais icônicos da edição até o momento, e o ponto alto da participação da angolana no programa.

Veja também

Literatura Pablo Neruda: qual veneno matou o poeta chileno e quem são os principais suspeitos do assassinato