Tina é a primeira participante a levar o Poder Curinga; confira a vantagem que ela vai ter

A- A+

Tina é a primeira participante BBB 23 a ganhar o Poder Curinga. Novidade desta edição, o "card do poder" dá uma vantagem a um jogador a cada semana. Desta vez, ela e a dupla, MC Guimê, terão peso 2 na votação do paredão que será formado no próximo domingo (22).

A modelo angolana ganhou o novo poder depois de arrematar um "leilão" de estalecas na manhã desta sexta-feira (20). A dinâmica foi realizada na sala da casa, durante o Raio-X. Cada participante informou, dentro do confessionário, a quantidade de estalecas que estaria disposto a dar para ter direito ao benefício.



O resultado saiu depois dos lances e, no final, foi revelado que Tina foi quem desembolsou a maior quantidade de estalecas.

Veja também

AGENDA CULTURAL Que saber qual a boa do fim de semana? Macuca e Balmasqué estão entre as opções