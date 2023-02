A- A+

BBB23 Tina é a terceira eliminada do BBB23, com 54,12% dos votos Sister angolana estava na berlinda ao lado de Cezar Black e Gabriel Santana

A angolana Albertina Calamba, a Tina, foi a escolhida pelo público no Paredão desta terça-feira (7) no Big Brother Brasil (BBB23). Com 54,12% dos votos do público, ela foi a terceira eliminada da edição, após berlinda com Cezar Black (43,21%) e Gabriel Santana (2,67%)

Indicada pelo Líder Gustavo, Tina teve sua passagem pelo programa marcada pela forma como tratava os colegas de confinamento, tido por alguns deles como "grosseira".





Nos primeiros dias do programa, Tina rotagonizou uma treta com Cezar Black por causa de uma peruca que o brother pediu a ela emprestada, para usar em uma festa com temática de Carnaval. A sister negou e foi enfática ao dizer que ele não entendia o significado de um cabelo.

O assunto veio à tona, inclusive, no Jogo da Discórdia desta segunda-feira (6), demonstrando que a treta não foi superada por Black.

