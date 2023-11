A- A+

MEMÓRIA Tina Turner faria 84 anos e continua sendo ícone de resiliência, moda e estilo No mês da Consciência Negra, a cantora é lembrada como símbolo no entretenimento e emponderamento na vida real

Falecida no último mês de maio em decorrência de um câncer, a cantora americana Tina Turner, considerada uma lenda do rock, faria 84 anos neste domingo (26) em pleno mês da Consciência Negra.

Para além da revolução na indústria do entretenimento que a artista promoveu, seu legado ainda contempla sua trajetória pessoal, esfera na qual enfrentou relacionamentos abusivos, conseguiu se libertar e virar símbolo de emponderamento feminino, quanto no âmbito da estética.

“Lançando moda e fazendo com que as mulheres americanas, em especial as negras, usassem e abusassem das perucas. A experiência de Tina Turner com violência doméstica tornou-se um ponto importante na sua vida e a impulsionou a tornar-se uma apaixonada defensora dos sobreviventes. Ao partilhar abertamente a sua própria história e ao falar contra a violência doméstica, ela tornou-se um farol de esperança e empoderamento para inúmeras pessoas presas em situações semelhantes”, comenta o maquiador Anderson Bueno, que pesquisa o estilo da cantora.

“Ela destemidamente vestiu peças atraentes e super sensuais, incluindo vestidos de lantejoulas, roupas adornadas com franjas e botas de cano alto. Seus penteados e perucas, sempre selvagens e volumosos, tornaram-se um símbolo icônico de sua personalidade. Um dos looks mais impactantes, ao longo da carreira de Tina Turner foi sem dúvida alguma no filme de 1985, ‘Mad Max Beyond Thunderdome’, onde ela exibiu um estilo selvagem e ao mesmo tempo futurista. Sua mistura única de rock 'n' roll e elegância atemporal continuam a inspirar designers, estilistas e artistas até hoje”, analisa Bueno.

Estilo conquistou o mundo

Apareceu em inúmeras capas de revistas de moda ao longo de sua carreira, incluindo Vogue, Harper 's Bazaar, Elle e Rolling Stone.

“Seu estilo cativante, presença poderosa e escolhas de moda influentes fizeram dela um ícone procurado por publicações de moda, solidificando ainda mais seu status como criadora de tendências. Muitas vezes maquiada por um dos profissionais mais importantes da história da beleza, Kevyn Aucoin. A amizade entre os dois era tão grande, que Tina foi sua modelo para o livro de Aucoin, ‘Face Forward’, surgindo em uma versão moderna de Cleópatra”, relembra Anderson Bueno.

Por mais de cinco décadas, Turner comandou o palco no que os fãs carinhosamente chamavam de “O Vestido Tina”, e quanto mais ela se apresentava, mais curtas ficavam as bainhas.



“Não existem regras que digam que você tem que se vestir de uma determinada maneira ou ser de uma determinada maneira. Estamos vivendo tempos emocionantes para as mulheres”, disse Tina em 2009, ao embarcar em sua turnê de 50 anos.

