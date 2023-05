A- A+

Tina Turner morreu nesta quarta-feira (24), aos 83 anos. Segundo seu assessor, a cantora faleceu após uma "após longa doença" sem detalhar a causa que a fez partir. A rainha do rock n' rol tem um longo histórico de problemas de saúde: estresse pós-traumático, derrame, câncer de intestino, hipertensão e insuficiência renal, que a fez precisar de um transplante de rim.

Estresse pós-traumático

Em seu documentário lançado em 2021, Tina Turner revelou sofrer de estresse pós-traumático devido à violência doméstica à qual foi submetida enquanto foi casada com o cantor e ex-marido, Ike Turner. O casamento de 18 anos foi marcado por brigas e agressões físicas — por várias vezes Tina apareceu com o olho roxo e o lábio inchado.

Mesmo após anos divorciada do ex-marido, que morreu de overdose em 2007, Tina ainda tinha pesadelos com ele. "Dói ter que relembrar aqueles momentos, mas a certa altura o perdão toma conta, perdoar significa não ter que segurar. É deixar ir, porque só te machuca. Ao não perdoar, você sofre, porque pensa nisso sem parar. E para quê?", disse Tina no documentário.

Derrame

A cantora sofreu um derrame em 2013. Em sua biografia "My Love Story" ("Minha história de amor", em tradução livre do inglês), lançado em 2018, Tina afirmou que foi a partir deste episódio que começou a sentir sua saúde se debilitar. O AVC afetou todo o seu lado direito do corpo e a cantora precisou reaprender a andar aos 73 anos.

Câncer de intestino

A cantora foi diagnosticada com câncer de intestino em 2016. Ela descobriu a doença em estágio inicial — um carcinoma e vários pólipos malignos. Ela se submeteu a uma cirurgia na qual retirou parte do intestino.

Hipertensão

Tina Turner começou a tomar remédios para controlar sua pressão alta em 1985. Mas seu tratamento não foi adequado. Após o derrame, ela descobriu que seus rins estavam funcionando apenas com 35% da capacidade. Isso fez com que o nefrologista com quem ela se consultou prescrevesse mais remédios para controlar sua hipertensão.

A cantora não de adaptou bem aos medicamentos e decidiu apostar na homeopatia. No entanto, esta decisão acabou deixando sua pressão arterial descompensada, sobrecarregando seus rins.

A hipertensão também afetou o coração de Tina: o músculo estava aumentado e os vasos calcificados.

Problemas renais e transplante

Em 2017, Tina Turner foi submetida a um transplante de rim. Antes da cirurgia, ela chegou a fazer sessões diárias de diálise para tentar manejar seus problemas renais — os órgãos estavam funcionando apenas com 20% de sua capacidade. Mas ela acabou precisando de um transplante de rim, que foi doado por seu marido Erwin Bach.

Por conta de seus problemas renais, Tina chegou a cogitar se submeter a um suicídio assistido — que é legalizado na Suíça, onde se tornou cidadã. Ela relatou a situação em seu livro "My Love Story".

"Não era minha ideia de vida, mas as toxinas em meu corpo começaram a assumir o controle. Eu não conseguia comer. (...) Eu estava sobrevivendo, mas não vivendo. Comecei a pensar na morte. Se meus rins estavam falhando e era hora de eu morrer, eu poderia aceitar isso, estava tudo bem. Quando é hora, é realmente hora."

