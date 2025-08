A- A+

TECNOLOGIA "Tinder das Montanhas" faz alpinistas encontrarem o amor nos Alpes suíços Um montanhista colocou 'cadernos do amor' nos sete cumes do cantão de Friburgo. Uma ideia tão bem-sucedida que eles podem ser encontrados em toda a Suíça e até na Argentina

Cathy e Patrick adoram contar como se conheceram: graças a uma mensagem deixada em um caderno vermelho em uma montanha na Suíça. Cansada de aplicativos de namoro, a mulher recorreu ao chamado 'Tinder das montanhas'.

— Foi uma bela maneira de nos encontrarmos — lembra Cathy Rotzetter, 58 anos, em uma recente caminhada no cantão de Friburgo, no oeste do país alpino.

Cathy tomou a decisão em outubro do ano passado. Depois de escalar o Wandflue (2.133 metros), ela escreveu seus dados de contato no caderno vermelho que encontrou lá em cima.

Nove meses depois, ela está abraçada a Patrick, com o topo do Wandflue ao fundo.

— No caderno, escrevi que gosto de caminhar tranquilamente, mas que gosto de tomar um drinque depois do esforço — conta ela com uma risada.





Patrick, que tem a mesma idade de Cathy e preferiu não revelar o sobrenome à AFP, escalou a montanha uma semana depois. E, quando chegou ao cume, ficou encantado com a mensagem de Cathy.

'Seremos dois'

A ideia do 'Tinder das montanhas' surgiu em um momento de solidão no topo do Dent de Broc, que tem vista para o pitoresco Lago Gruyère a uma altura de 1.829 metros. Uma aposta entre amigos fez o resto.

Thibaud Monney é um alpinista apaixonado de 29 anos e, quando estava contemplando a magnífica paisagem do topo do Dent de Broc, percebeu que gostaria de compartilhar o momento com alguém.

Sem pensar duas vezes, ele escreveu o que estava pensando em um caderno com capa de couro, do tipo tradicionalmente encontrado nos cumes do cantão de Friburgo para que os montanhistas deixem algumas informações.

— Subi para ver o pôr do sol e estava sozinho, da próxima vez seremos dois — escreveu o jovem.

— Coloquei meu número de telefone e uma pessoa entrou em contato comigo — conta.

Os colegas de Thibaud Monney, um professor de Marcenaria para pessoas com deficiência, brincavam dizendo que ele poderia deixar vários cadernos no topo das montanhas.

— E isso funcionou bem — disse ele em uma recente caminhada até o topo de La Vudalla (1.670 m), que oferece uma vista sublime de Gruyère, a região onde o famoso queijo é produzido.

— Vários casais foram formados graças a esses cadernos — disse ele ao folhear um deles, que colocou ao lado do livro de visitas, ambos protegidos por um armário de metal preso a uma grande cruz de madeira.

Thibaud Monney colocou cadernos nos sete cumes do cantão de Friburgo, mas a ideia foi tão bem-sucedida que os cadernos do amor agora podem ser encontrados em montanhas de toda a Suíça e, às vezes, muito mais longe, até na Argentina.

A natureza, 'um bom filtro'

Thibaud Monney fica orgulhoso quando ouve falar de casais que se encontraram graças a essa iniciativa.

— Muitas vezes há mensagens de agradecimento por ter criado isso. Quando alguém encontra um amor ou uma amizade graças aos cadernos, fica claro que fiz alguém feliz — diz ele.

O caderno no topo de La Vudalla confirma que seu sistema está na moda.

— Apaixonado por montanhas, esqui e escalada — diz uma das mensagens, junto com outra de alguém que procura uma alma gêmea que "ame esportes, (heavy) metal e mulheres tatuadas".

Ao contrário dos algoritmos cada vez mais complexos para encontros online, o filtro do caderno vermelho "é muito simples".

— Se você fizer contato com alguém, essa pessoa também chegou ao topo e ama profundamente a natureza e as montanhas. Vocês já têm algo em comum — explica Thibaud Monney.

Cathy Rotzetter concorda.

— O amor compartilhado pela natureza é um bom filtro — diz ela.

A escolha das montanhas também é um meio de fazer uma seleção inicial de acordo com a idade e as habilidades físicas.

Embora La Vudalla seja uma das mais acessíveis, somente os alpinistas mais corajosos e em forma conseguirão alcançar o caderno vermelho do Vanil de l'Ecri, a 2.376 metros.

Thibaud Monney desistiu das plataformas de namoro e, com o tempo, também encontrou uma companheira. Mas sem a ajuda direta dos cadernos.

— Ela me viu na TV falando sobre o 'Tinder nas montanhas', entrou em contato comigo e agora estou feliz.

