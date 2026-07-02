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ESPETÁCULO "TinderElas no Divã": comédia leva reflexões sobre afetos contemporâneos ao palco do Teatro Apolo Espetáculo é apresentado pela Companhia A Barraca, de Tocantins

Do Tocantins, a Companhia A Barraca desembarca em Pernambuco para apresentar a comédia “TinderElas no Divã”. O espetáculo sobe ao palco do Teatro Apolo, no Bairro do Recife, nesta sexta-feira (3), às 19h30.

Com direção-geral de Cícero Belém, a peça utiliza o humor para falar sobre os desafios das relações contemporâneas, refletindo sobre os afetos em tempos de aplicativos de namoro. A dramaturgia é assinada por Mariana Freitas e Mariana Ramos.

O protagonismo feminino é uma das marcas do espetáculo. Na trama, cinco mulheres de perfis diferentes que se conhecem na sala de espera de um consultório terapêutico. Enquanto aguardam o misterioso Dr. Pierre, elas acabam compartilhando confissões, desabafos e revelações.



Segundo o diretor, a comédia parte de situações cômicas para revelar camadas profundas das experiências femininas. Temas como autoestima, sororidade, solidão, maternidade divórcio, envelhecimento e independência vêm à tona atrelados ao riso.

As atrizes Magna Carneiro, Cleuda Milhomem, Sheyla Virgínio, Iva de Oliveira e Raiane Ana Kamila Castaño integram o elenco do espetáculo, que conta com participação especial do ator Rodolfo Herculano. A obra foi viabilizada com incentivo do Promic – Programa Municipal de Incentivo à Cultura, da Fundação Cultural de Palmas.

Serviço:

Espetáculo “TinderElas no Divã”

Quando: nesta sexta-feira (3), às 19h30

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos por R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada), via Sympla



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