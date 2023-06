A- A+

Música Tiné e Thiago Rad lançam parceria inédita, a música Rádio da Minha Cabeça Lançamento está marcado para esta sexta-feira (23) em todas as plataformas de streaming. Canção também contará com um "lyric" vídeo disponível nos canais no Youtube dos artistas

Os músicos pernambucanos Tiné e Thiago Rad lançam, nesta sexta-feira (23), véspera de São João, a música Rádio da Minha Cabeça. A parceria inédita reverencia os mestres e mestras do forró nordestino e a letra fala sobre a rádio que cada pessoa tem no seu inconsciente pessoal.



Rádio da Minha Cabeça será lançada em todas as plataformas de streaming e também contará com um “lyric” vídeo disponível nos canais no Youtube dos artistas.

Sobre o começo da parceria, Tiné conta que a música surgiu como uma homenagem a Dominguinhos e aos mestres e mestras do forró. “Eu já tinha feito uma letra para uma melodia que Rad criou e a gente vinha querendo fazer alguma coisa juntos de novo”.

“Quando ele me mandou a de Rádio da Minha Cabeça fiquei bastante empolgado porque percebi que tinha a ver com o mote. Sabe quando você acorda de manhã com a canção na mente, como uma rádio? A ideia é falar dessas canções que viajam pelo nosso inconsciente”, detalha Tiné.

Já Thiago Rad veio da recente coprodução do disco Forró da Liberdade, da banda Fim de Feira, que conta com as participações de grandes sumidades do gênero, ampliando sua pesquisa sobre os ritmos tradicionais do Nordeste, incluindo xote, baião e forró.

“Assim que Tiné mostrou a letra, ela agregou na construção e a partir daí a produção foi muito fluida entre a gente, um processo muito natural e orgânico”, comenta Rad.

Uma curiosidade interessante sobre a produção de Rádio da Minha Cabeça é que ela foi parcialmente gravada em casa. “Gravamos sanfona, guitarra, baixo e teclado, e levamos apenas a voz e percussão para o estúdio”, explica o músico e compositor Rad, que assina a produção musical e gravação da guitarra, baixo e vocal. A mixagem é assinada por Luccas Maia e a masterização por André Oliveira.

Para agregar à musicalidade da canção, Rad convidou Antônio Muniz, parceiro há quase 10 anos, com sua sanfona elegante e carregada de emoção. A cantora Nattany de Paula somou no time para fazer coro com Tiné, em mais uma parceria com o artista. O percussionista Gilú Amaral chegou para abraçar o pé de serra, na zabumba e triângulo, e Guga Fonseca colabora na música com o piano rhodes.

A música, assim, foi tomando outra proporção. “Acredito que a gente sintonizou na frequência máxima a conexão entre a letra e a melodia”, celebra Thiago Rad.

Tiné

No último ano, Tiné lançou dois singles, “Melhor Pedaço” e “Quanto Mais Viver”. Vocalista da Academia da Berlinda e da Orquestra Contemporânea de Olinda, Tiné é autor de hits que conquistaram o gosto do público, de Norte a Sul do Brasil.

Uma delas é “Dorival”, em parceria com Alexandre Urêa, Luiz Ribeiro e Guga Amorim; e o seu bolero “E Então”, imortalizado pelo cantor pernambucano Ayrton Montarroyos na novela “Quanto mais vida melhor”, da Rede Globo, entre muitos outros sucessos.

Além do álbum Românticos do Rosarinho (2021), Tiné também conta com outros dois álbuns na sua carreira solo: Tiné Equilibrista (2016) e Segura o Cordão (2004). Este último participou de várias coletâneas, incluindo uma do David Byrne que reuniu artistas como Siba, Coco Raízes de Arcoverde, Maciel Salú e Comadre Fulorzinha, entre outros.

Thiago Rad

Produtor, músico e compositor independente, Thiago Rad se destaca na cena pernambucana com trabalhos em álbuns de artistas locais e singles de forró. Cabeça pensante e inquieto, Rad também apresenta trabalhos na área de músico educador para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), primando a neurodiversidade nas aulas de música.

Durante a pandemia, participou do projeto “Nas terras da gente”, com Silvério Pessoa. Produziu Bruno Lins, com o “Vou deixar pra chorar depois”, e também assinou, com Bruno, a produção do álbum de forró da banda Fim de Feira, o disco “Forró da Liberdade”.

Ficha técnica da faixa



“Rádio da minha cabeça”

Tiné e Thiago Rad

Composição: (Música: Thiago Rad / Letra: Tiné)

Produção Musical: Thiago Rad

Direção Musical: Rad e Tiné

Arte Capa: Projeto Ciberdelia

Gravado nos Estúdios Muzak, Carranca, Rad Lab, Luccas Maia

Captação de voz: Marco Melo

Mixagem: Luccas Maia

Masterização: André Oliveira (Estúdio Muzak)

Tiné: Voz

Nattany de Paula: Vocal

Thiago Rad: Guitarra, Baixo e vocal

Antônio Muniz: Sanfona

Guga Fonseca: Rhodes

Gilú Amaral: Percussão

Serviço:

Pre-save de Rádio da Minha Cabeça em todas as plataformas de streaming

Lançamento nesta sexta-feira, 23 de junho de 2023

Lyric video nos canais no Youtube de Tiné e Thiago Rad

