Tiné lança novo single, o frevo canção "Melhor Pedaço"

“Melhor Pedaço” é o novo single do cantor e compositor pernambucano Tiné. O artista lança a música nesta quarta-feira (2) nas plataformas de streaming.



A faixa, um frevo canção com uma pegada moderna e que conta com a participação de vários amigos músicos, foi trabalhada para ser lançada no Carnaval, “o melhor pedaço ou a melhor parte do ano para quem é pernambucano”, segundo Tiné.

Nas participações, a música traz o som do flugel e trompete do Fabinho Costa; o violão ritmado de Marcelo Cavalcante; a guitarra do Rodrigo Janga; o pandeiro do Ivison de Caruaru; a voz de Nattany de Paula; e o baixo, sinths, produção e mix de Luccas Maia, parceiro de longas datas de Tiné. O single foi gravado e masterizado nos Estúdios Musak, no Recife, por André Oliveira. Já a letra foi produzido pelo Projeto Ciberdelia.

De acordo com Tiné, a composição feita em parceria com Marcelo Cavacanti e Rodrigo Janga surgiu durante um programa que apresentava no canal no YouTube, o "Programa Desafio Clube da Aurora", um desafio de compositores pernambucanos.

“Acho que foi há cinco anos. O público sugeriu o tema e, quando comecei a criar o começo das ideias, percebi que combinava com a estética do frevo, mas nem pensava em lançar no carnaval naquele momento”, relembra Tiné.

“Melhor Pedaço”, segundo o artista, chega com grande expectativa para o retorno do Carnaval depois de dois anos. “A expectativa é grande pois o Carnaval é a época mais importante do ano para os artistas pernambucanos. Vou fazer shows com a Academia da Berlinda, mas meu solo está sendo repaginado e volta aos palcos este ano, ainda no primeiro semestre”.



Assista:

