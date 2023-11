"Tinha uma probaiada, aquele povo horrível", afirma Val Marchiori ao relatar visita a Fortaleza 

A- A+

Conhecida por sua participação no reality show "Mulheres Ricas", a socialite Val Marchiori teceu duras críticas aos moradores e visitantes de Fortaleza durante sua participação no podcast “Achismos”.

No episódio do programa, que é apresentado pelo humorista Maurício Meirelles, a empresária foi questionada sobre qual local frustrou suas expectativas após uma visita. Ao escolher um exemplo, Val Marchiori comentou sobre a capital cearense.

De acordo com ela, a passagem pela cidade teve como objetivo uma visita ao famoso parque aquático Beach Park.

“Assim, eu não gostei, né… Foi aquele Beach Park, é uma m*. Não gostei daquilo lá. Tinha uma probaiada, aquele povo horrível. Aquilo foi a maior furada pra mim”, afirmou durante a entrevista.

Após a fala, a empresária, que já é conhecida por suas falas polêmicas, chegou a questionar se a afirmação lhe traria consequências. “Eu vou ser processada de novo?”, finalizou.

O episódio foi ao ar nesta semana e está disponível no canal do YouTube do Podcast Achismos.

