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MÚSICA INFANTIL Tintim por Tintim lança álbum infantil com show gratuito em Olinda, neste sábado (28) "No Passinho do Movimento" reúne nove faixas autorais e será apresentado no Mercado Eufrásio Barbosa, às 16h

O grupo musical infantil Tintim por Tintim lança neste sábado (28) o álbum “No Passinho do Movimento”, com apresentação gratuita às 16h, no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda.



Com nove faixas autorais, o trabalho propõe uma experiência musical que une diversão, movimento e aprendizado, estimulando as crianças a cantar, dançar, brincar e refletir sobre o cotidiano. O show contará com intérprete de Libras, audiodescrição e equipe pedagógica especializada no acompanhamento de crianças com TDAH e TEA.

Disponível também a partir deste sábado nas plataformas digitais Apple Music, Deezer, Spotify e YouTube Music, o álbum foi composto e produzido por Julio Bu, que buscou desenvolver canções sem subestimar a inteligência das crianças.

A proposta do Tintim por Tintim é levar informação de forma lúdica, utilizando a música como ferramenta para estimular o desenvolvimento e ampliar as experiências da infância.



Músicas autorais para a primeira infância

Entre as faixas estão “Guarda o Celular”, “Tintim por Tintim” e “Miudinho”, que abordam temas relacionados às rotinas e às relações dos pequenos com o mundo.



A iniciativa também contribui para fortalecer a produção musical autoral voltada à primeira infância em Pernambuco, segmento ainda pouco explorado na cena fonográfica local. O projeto foi realizado com recursos do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura), do Governo de Pernambuco.

Criado em 2013, o Tintim por Tintim é formado por Julio Bu, cantor, compositor e músico, e Iara Campos, artista de múltiplas linguagens e produtora cultural. A dupla conduz os vocais e as brincadeiras no palco, convidando crianças e cuidadores a participarem da apresentação. Um registro ao vivo em estúdio da música “Miudinho” está disponível no YouTube.

No show de lançamento, Julio Bu, que também toca violão, e Iara Campos estarão acompanhados por Diogo Felipe, na sanfona, Leandro Gervazio, na tuba, e Rostan Júnior, na bateria.

SERVIÇO

Lançamento de “No Passinho do Movimento”, do grupo Tintim por Tintim

Quando: sexta-feira (27), às 16h

Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, s/n, Varadouro, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @tintimportintim

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