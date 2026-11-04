Tinto Brass, diretor de 'Calígula', morre aos 93 anos
Artista começou a carreira como cineasta de vanguarda e experimental na década de 1960
O diretor italiano de cinema erótico Tinto Brass, conhecido principalmente pelo cult "Calígula", morreu nesta quarta-feira (4) aos 93 anos, informou sua família à agência de notícias Ansa.
Brass também dirigiu "Todas as Mulheres Fazem" (1992), uma versão provocadora da ópera 'Cosi fan tutte', de Mozart.
Ele começou a carreira como cineasta de vanguarda e experimental na década de 1960.
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Atores de renome, como Helen Mirren e Vanessa Redgrave, atuaram em seus filmes. Mirren descreveu sua experiência em "Calígula" (1979) como "extraordinária" e afirmou que "adorava" Brass.
"Eu adorava o caos e aquela espécie de anarquia radical", declarou a atriz em uma entrevista coletiva em Berlim, em 2020.