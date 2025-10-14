A- A+

música Tiny Desk Brasil avança pela música alternativa/experimental em episódio com Metá Metá e Negro Leo Encontro inédito de músicos consagrados no Brasil e no exterior é a atração do segundo show da série, em seguida a estreia, com o astro do piseiro João Gomes

Depois de uma estreia, na semana passada, com um dos artistas mais populares da MPB — o astro pernambucano do piseiro João Gomes —, o projeto Tiny Desk Brasil voltou esta terça-feira, às 11h, com Metá Metá e Negro Leo, com a liberação em seu canal do YouTube, do segundo episódio da série: um grande encontro da música alternativa/experimental brasileira, que reuniu pela primeira em uma apresentação o grupo Metá Metá e o cantor Negro Leo.

Trio composto por Kiko Dinucci (violão e guitarra, criador de uma sonoridade única que une o peso do hardcore ao lirismo do violão brasileiro), Thiago França (saxofone, estudioso da cultura popular e exímio saxofonista e arranjador) e Juçara Marçal (cantora singular, em constante reinvenção artística, com premiada carreira solo), o Metá Metá passa pela MPB, free jazz, música africana e rock. Já ganhou um prêmio de melhor disco da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e coleciona elogios na imprensa musical no Brasil e no exterior.

Já Negro Leo, uma referência da moderna música experimental brasileira tem 12 discos lançados desde 2012 ( o mais recente é “Rela”, de 2024) e já se apresentou em palcos importantes pelo mundo, como Cafe Oto (Londres), Counterflows Festival (Glasgow), ADR Lincoln Center (Nova Iorque), Festival NRMAL (CDMX), Virada Cultural Paulista (SP), Modern Skylab (Xangai) e Le Guess Who Festival (Utrecht).

“Com Kiko, Juçara e Thiago já desfrutei de momentos maravilhosos em palcos e discos, mas nunca com todos eles ao mesmo tempo, nessa que é uma das maiores bandas brasileiras de todos os tempos. Pra mim foi uma glória!", comemora Negro Léo.

O Metá Metá aponta o valor documental da gravação no Tiny Desk: “O encontro com Negro Leo é um registro único e especial, que acontece pela primeira vez no Tiny Desk Brasil. É a música brasileira pelo olhar de quatro figuras marcantes da música de invenção.”

Produzido desde 2008, o programa Tiny Desk, da NPR (organização de radiodifusão pública americana com sede em Washington, DC), é hoje um dos formatos de maior sucesso da internet: em apresentações intimistas junto a uma pequena mesa de escritório e algumas estantes, artistas dos mais diferentes estilos, países e níveis de sucesso encontram abertura para mostrar seus dotes puramente musicais, sem efeitos especiais.

É um palco despojado e descontraído por onde já passaram de Sting, Taylor Swift, Bono e The Edge (do U2) a Alicia Keys, Milton Nascimento & Esperanza Spalding, Billie Eilish e os personagens de Vila Sésamo.

O Tiny Desk Brasil é a versão nacional feita pela Anonymous Content Brazil (responsável pelo licenciamento e pela produção) e pelo YouTube Brasil (que faz a promoção e distribuição e o desenho do modelo comercial do projeto). Até o fim do ano, chegam à rede 10 shows com artistas brasileiros, em cenário com mesa e estantes, montado com toques nacionais (discos, livros, filtro de barro, cobogó) e gravados segundo as regras do Tiny Desk americano, no escritório do Google, no 20º andar de um prédio da Avenida Faria Lima.

A filosofia do Tiny Desk Concerts tem regras simples e claras que ilustram como a limitação de recursos tecnológicos pode inspirar a criatividade, revelando experiências sonoras únicas e autênticas. A voz não é amplificada no ambiente e o espaço pequeno une os músicos em coesão sonora e estimula arranjos mais criativos.

O objetivo do programa é capturar a energia real de uma performance ao vivo, com suas nuances e imperfeições, valorizando a essência da música em seu estado natural e respeitando a organicidade de volumes de vozes e instrumentos, semblantes e ritmos da apresentação.

