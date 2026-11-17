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ROCK PESADO NA "MESINHA" Black Pantera leva a força do rock antirracista ao Tiny Desk Brasil Trio mineiro apresenta versões de "Fogo nos Racistas" e "Candeia" em episódio desta terça-feira (17)

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Metal, hardcore, punk e referências da música brasileira dividem espaço na apresentação do Black Pantera no Tiny Desk Brasil.

O episódio com o trio mineiro estreou nesta terça-feira (17), no YouTube, com interpretações de faixas como “Fogo nos Racistas” e “Candeia”.

Para a gravação, Chaene da Gama (baixo e voz), Charles Gama (guitarra e voz) e Rodrigo Pancho (bateria) recebem dois convidados: Afroju Rodrigues (percussão) e Basílio Teodoro (teclados).

Conhecido pela abordagem antirracista e pela combinação de sonoridades pesadas com elementos da cultura afro-brasileira, o grupo aproveita o formato intimista para evidenciar influências que vão além do universo do rock.

Charles e Rodrigo destacam a diversidade de suas referências, que passa pelo pop de Michael Jackson, pelo samba e por nomes como Cartola, Tim Maia, Jorge Ben Jor e Alceu Valença.

A relação de Rodrigo Pancho com a música, aliás, começou pelo samba.

“O que me trouxe pra música foi o samba. Sou muito fã de Fundo de Quintal, Jorge Aragão, Beth Carvalho. A minha contribuição para a música pesada do Black Pantera são os tambores, do samba, da capoeira”, afirma o baterista.

A mistura também está na concepção musical da banda, que não se limita a uma classificação específica.

“Temos essa criação totalmente musical, de estar sempre aberto a ouvir de tudo: música boa é música boa. A proposta do Black Pantera sempre foi essa. Não vamos nos prender a um rótulo só. Somos uma banda de rock. Aí tem gente que fala que é alternativo, tem gente que fala que é crossover. A gente consegue pegar o metal, o punk, o harcore, o groove. Às vezes põe uma levada de samba, afrolatinidades, e isso é muito poderoso”, observa Chaene.

Criado em 2014, em Uberaba (MG), o Black Pantera reúne os irmãos Chaene e Charles Gama e o baterista Rodrigo Pancho.

Ao longo da última década, o grupo construiu espaço na cena pesada brasileira com discos como “Ascensão” (2022) e “Perpétuo” (2024), além de apresentações em festivais como Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Knotfest e Primavera Sound.

A trajetória internacional inclui passagens pelo Hellfest, na França, e eventos em Portugal, Colômbia e México.

Em 2026, o trio ampliou sua projeção com “Continental”, álbum que reúne participações de Derrick Green, do Sepultura, Chico César, Sandra de Sá e Duquesa. Outro marco foi a indicação ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa pelo audiovisual “Resistência! Ao Vivo no Circo Voador”.

A banda também voltou a conquistar o Prêmio da Música Brasileira na categoria Melhor Artista de Rock, além de abrir uma apresentação do Korn no Allianz Parque.

Tiny Desk Brasil

Criado pela rádio pública norte-americana NPR, em 2008, o Tiny Desk Concert tornou-se um dos formatos musicais mais conhecidos da internet.

A versão brasileira estreou em outubro de 2025, resultado de uma parceria entre a Anonymous Content Brazil e o YouTube Brasil.

O país é o terceiro a receber uma edição própria fora dos Estados Unidos, depois do Japão e da Coreia do Sul.

As apresentações seguem uma dinâmica particular: os músicos tocam ao vivo em um ambiente de escritório, diante de uma pequena mesa, sem a estrutura habitual dos grandes shows.

A proposta privilegia a interpretação, os arranjos e a relação entre os instrumentos, com pouca interferência de recursos técnicos. As gravações acontecem no escritório do Google, em São Paulo, com público presente.

A curadoria brasileira é conduzida pela Anonymous Content Brazil e pela equipe de Amabis, com participação da NPR na avaliação artística.

Os nomes dos convidados são revelados somente no dia de cada estreia. Além dos episódios, o projeto publica o Tiny Talks, série de conversas apresentada por Sarah Oliveira, às quintas-feiras, também às 11h.

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