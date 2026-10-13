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MÚSICA Tiny Desk Brasil celebra 15 anos do álbum "Nó na Orelha" de Criolo Compositor, cantor e MC apresentou o repertório de força estética, política e cultural em novo episódio, que estreou na última terça-feira (06)

O Tiny Desk Brasil celebrou os 15 anos do álbum “Nó na Orelha” de Criolo, na última terça-feira (06), em seu canal no YouTube. A produção de 2011 é um marco histórico da música brasileira contemporânea e tem a produção de Daniel Ganjaman e Marcelo Cabral. O disco que transformou a carreira de Criolo passeia entre o rap, o samba, o afrobeat, o reggae, a MPB e o soul.

Na sessão, o poeta canta e revive grandes hits de sua autoria, como “Subirusdoistiozin” e “Não Existe Amor em SP”. Para sua apresentação no Tiny Desk Brasil, o artista convocou Buda, Ogum, instrumentistas e produtores que tocam no disco.

“Esses músicos incríveis me ajudaram a construir a história desse álbum que é muito importante na minha vida. O ‘Nó na Orelha’ é muito importante na minha vida. Tem muito sentimento. Um sonho que ainda segue de outras formas. Mas agora se renova. O Tiny Desk Brasil me dar a oportunidade de revisitar isso é tão importante pra mim”, conta o rapper do bairro paulistano do Grajaú.

Banda

Criolo apresentou o show na companhia de banda formada por DJ Dandan (DJ e backing vocal), Daniel Ganjaman (direção musical, teclado e backing vocal), Dyani Primo (backing vocal), Guilherme Held (guitarra), Jamah (backing vocal), Marcelo Cabral (contra-baixo acústico e elétrico), Maurício Badé (percussão), Thiago França (saxofone e flauta) e Vitor Cabral (bateria).

“Acho que o Tiny Desk Brasil oferece uma oportunidade de humanizar quem vem cantar aqui, tocar aqui. Em vários momentos aqui, eu não sabia se ia conseguir terminar a música ou começar porque eu estava realmente muito emocionado. É muito desafiador cantar aqui.”, revela Kleber Gomes, o Criolo.

Sobre o rapper

MC, cantor e compositor, Criolo iniciou sua trajetória em 1989. Paulistano de Santo Amaro e criado no Grajaú, ele escreveu seu primeiro rap aos 11 anos e, décadas depois, criou a histórica Rinha dos MCs, peça fundamental para a formação de gerações de artistas e para o fortalecimento da cultura hip hop no Brasil.

Além de "Nó na Orelha", Criolo mantém intacta sua força estética, política e cultural em discos como "Convoque Seu Buda", "Espiral de Ilusão" e "Sobre Viver".

O artista colaborou ainda com alguns dos maiores nomes da música brasileira, como Emicida, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Gal Costa, Tom Zé, Ivete Sangalo e Mano Brown, conquistou um Grammy Latino e acumulou novas indicações à premiação, reafirmando seu lugar entre os artistas mais importantes e influentes da música brasileira contemporânea.

Esse episódio do Tiny Desk Brasil integra o ciclo de atrações patrocinado por Itaú Live.

Tiny Desk?

O Tiny Desk é um famoso projeto de apresentações musicais intimistas e acústicas criado em 2008 pela rádio pública norte-americana NPR, gravado originalmente em um pequeno escritório em Washington, D.C.



De acordo com informações da assessoria de imprensa, com curadoria assinada pelos times de Anonymous Content e Amabis, sob o crivo da própria NPR, o Tiny Desk Brasil segue a tradição do formato original: as atrações são surpresa até o dia em que vão ao ar.



O anúncio de cada artista que se apresenta no escritório nacional é feito às 9h do dia da estreia, com a publicação de uma foto e um texto, ambos de autoria da jornalista e pesquisadora musical Lorena Calábria, nas redes sociais do projeto. Os episódios são lançados sempre às terças-feiras.

Com 21 epsódios no ar, o objetivo do Tiny Desk Brasil é capturar a energia real de uma performance ao vivo, com suas nuances e imperfeições. A diferença de simplesmente ouvir uma faixa e assistir seu audiovisual é que a organicidade de volumes de vozes e instrumentos, semblantes e ritmos podem ser percebidos durante a apresentação.

Por fim, as atrações compartilham ideias e emoções no Tiny Talks com Sarah Oliveira, que recebe os artistas da mesinha para bate-papos descontraídos e leves, às quintas-feiras, às 11h.

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