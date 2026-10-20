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MÚSICA Don L participa do Tiny Desk desta terça-feira (20) Don apresenta músicas como "Para Kendrick e Kanye" e "Dias de Verão", ao lado de uma banda arranjada especialmente para o formato

O Tiny Desk Brasil desta terça-feira (20) recebe o rapper, compositor e produtor musical cearense Don L. O novo episódio do projeto traz uma versão intimista da obra radicalmente insubmissa do artista e está disponível no canal no YouTube do selo musical.

Na mesinha – como é chamado o palco do programa –Don apresenta músicas como “Para Kendrick e Kanye” e “Dias de Verão”, ao lado de uma banda arranjada especialmente para o formato.

“A instrumentação no rap tem que fazer de um jeito diferente. Então tem que ter toda uma malandragem ali pra bateria não ir pro rock n’ roll. Ainda mais no Tiny Desk que tem que ser tudo na manha. Gostei dessa experiência de não ter retorno, de ser um lance realmente natural.”, conta o rapper.

Don L (voz) se apresenta na companhia de Alt Niss (backing vocal), Terra Preta (backing vocal), Fejuca (guitarra e direção musical), Murilo Teixeira (teclado), Dennys Silva (percussão), Érica Silva (baixo), Pé Beat (bateria), Sintia Piccin (saxofone e flauta) e Richard Fermino (baritone e trompete) e da dançarina Gabb Cabo Verde.

Don L

Conhecido como “o rapper favorito do seu favorito”, Don L compartilhou durante a performance um pouco da sua trajetória.

“Eu venho de uma escola em que a gente rimava o que a gente vivia. Então era bem a vida real ali. Comecei fazendo assim. Tem uma rima, que eu nunca lancei, que fala assim: ‘Preciso que as rimas mudem minha vida e preciso que a vida mude minhas rimas.’ Porque as duas coisas andam meio juntas. Às vezes preciso fazer minha vida mudar pra fazer minha música também mudar e ser mais interessante.” compartilha o artista que trouxe de presente para a mesinha o livro “As Veias Abertas da América Latina”, de Eduardo Galeano.

Indicado ao Grammy Latino 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa, o rapper cearense construiu uma obra que expande o gênero e cruza dialeto e lirismo com experimentação sonora. Em sua obra, imaginação, luxo, política, malandragem, história e crítica convivem nos mesmo versos.

Referências

A sonoridade das faixas do músico revisita referências e sonoridades de diferentes períodos da produção cultural do país. Por meio de citações, samples e diálogos, aproxima o rap de nomes como Belchior, Itamar Assumpção, Dorival Caymmi e Ederaldo Gentil. O objetivo é resignificar esse patrimônio sob uma perspectiva contemporânea e ampliando o diálogo com novas gerações.



Após iniciar sua trajetória em Fortaleza, com o grupo Costa a Costa e a mixtape “Dinheiro, Sexo, Drogas e Violência de Costa a Costa”, marco na história do rap nacional, seguiu carreira solo com “Caro Vapor - Vida e Veneno de Don L” (2013). Desde então, produziu mais três álbuns, cada um com sua relevância e potência.

Reconhecimento

Além da indicação ao Grammy Latino 2026, o disco conquistou o Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira 2026, na categoria Melhor Lançamento de Rap/Trap, e o prêmio de Melhor Disco de Rap do "Tenho Mais Discos Que Amigos!".

Don L também foi reconhecido como Artista do Ano pela APCA, em 2021, consolidando seu nome como uma das vozes mais relevantes, influentes e inventivas da música brasileira atual.



Tiny Desk?

O Tiny Desk é um famoso projeto de apresentações musicais intimistas e acústicas criado em 2008 pela rádio pública norte-americana NPR, gravado originalmente em um pequeno escritório em Washington, D.C.

De acordo com informações da assessoria de imprensa, com curadoria assinada pelos times de Anonymous Content e Amabis, sob o crivo da própria NPR, o Tiny Desk Brasil segue a tradição do formato original: as atrações são surpresa até o dia em que vão ao ar.

O anúncio de cada artista que se apresenta no escritório nacional é feito às 9h do dia da estreia, com a publicação de uma foto e um texto, ambos de autoria da jornalista e pesquisadora musical Lorena Calábria, nas redes sociais do projeto. Os episódios são lançados sempre às terças-feiras.



Com 21 epsódios no ar, o objetivo do Tiny Desk Brasil é capturar a energia real de uma performance ao vivo, com suas nuances e imperfeições. A diferença de simplesmente ouvir uma faixa e assistir seu audiovisual é que a organicidade de volumes de vozes e instrumentos, semblantes e ritmos podem ser percebidos durante a apresentação.



Por fim, as atrações compartilham ideias e emoções no Tiny Talks com Sarah Oliveira, que recebe os artistas da mesinha para bate-papos descontraídos e leves, às quintas-feiras, às 11h.

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