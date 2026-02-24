A- A+

MÚSICA Tiny Desk Brasil inaugura temporada 2026 com encontro de Gilberto Gil e os netos, Flor e Bento Apresentação vai ao ar nesta terça-feira (24), às 11h, no canal do projeto no YouTube

Inaugurando sua programação 2026, o Tiny Desk Brasil apresenta nesta terça-feira (24), às 11h, o encontro entre Gilberto Gil e os netos Flor e Bento. O trio divide o repertório em formato intimista, em meio à fase final da turnê de despedida “Tempo Rei”, com que o avô vem se apresentando desde março do ano passado.

Exibida no canal do projeto no YouTube e produzida pela Anonymous Content Brazil, a atração traz a família Gil em torno de canções que atravessam décadas, incluindo no repertório clássicos “Se eu quiser falar com Deus” e “Tempo Rei”, apresentadas em arranjos mais enxutos, em arranjos de violões e voz.

Flor Gil, de 17 anos é, filha da apresentadora e chef Bela Gil com o empresário João Paulo Demasi, e iniciou a trajetória profissional ainda na infância, quando já havia dividido gravações com o avô. Em 2021, lançou o EP “De avô pra neta”, com participações de Gil, e integrou os backing vocals da turnê “Nós, a gente”, em 2022. Em 2025, apresentou o álbum “Cinema Love”, com repertório que combina faixas autorais e releituras.





Seu primo, Bento Gil, de 22 anos, é filho do músico Bem Gil com a cantora Bárbara Ohana, e atua como violonista e produtor. Participou das turnês “Nós, a gente”, “Gil in concert” e “Aquele abraço”, além de colaborar no disco de estreia da prima. Também desenvolve trilhas para cinema e prepara o primeiro álbum autoral. No Tiny Desk, assume os arranjos ao lado do avô.

Durante a gravação, Gil comentou o processo de aprendizado compartilhado com os netos: "Continuam aprendendo comigo, aprendendo a aprender comigo". Bento destacou a mudança de atmosfera na versão intimista de “Tempo Rei”, apresentada paralelamente à turnê. Já Flor afirmou acompanhar o formato com frequência e citou episódios de artistas como Daniel Caesar, Alicia Keys e Ney Matogrosso como alguns dos preferidos.

