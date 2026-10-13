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MÚSICA Tiny Desk Brasil recebe Paulinho da Viola nesta terça-feira (13) Durante a apresentação o cantor e multi-instrumentista relembrou momentos do início da sua carreira

O Tiny Desk Brasil recebe Paulinho da Viola em um episódio exibido nesta terça-feira (13), às 11h, no YouTube.

Um dos principais nomes do samba brasileiro, o cantor, compositor e multi-instrumentista apresenta canções como "Dança da Solidão" e "Coração Leviano" em versões intimistas. O artista foi acompanhado por músicos da banda e por seus filhos João Rabello e Beatriz Rabello.

A apresentação reúne João Rabello no violão, Celsinho Silva e Marcos Esguleba na percussão, Ricardo Costa na bateria, Dininho Silva no baixo, Adriano Souza no piano e Mário Séve na flauta e no saxofone soprano. O formato acústico da "mesinha", como é chamado o palco do projeto, aproxima o público das canções e dos artistas.

Lembrança

No Tiny Desk Brasil, a apresentação também abre espaço para lembranças do início da carreira. Paulinho recorda o período em que gravava sem o acompanhamento de um produtor musical e acumulava diferentes funções no processo.

"Nas primeiras gravações que eu fiz, não tinha um produtor musical. Que é uma coisa importante, pois ele fica observando e vai dizendo isto está errado, melhora aqui. Eu não tinha isso, eu fazia tudo. Quer dizer: fazia letra, música, às vezes fazia um ou outro arranjo, cantava, tocava", conta.

Ele também lembra que, ao ouvir os primeiros discos depois de lançados, identificava mudanças que gostaria de ter feito. "Comecei a ficar tão tocado com isso que falei 'Não ouço mais'", diz.

Trajetória

Nascido Paulo César Batista de Faria, no Rio de Janeiro, Paulinho da Viola construiu uma carreira de quase seis décadas, com uma obra que atravessa gerações e dialoga com o samba, o choro e a tradição das escolas de samba. O apelido artístico surgiu por causa de sua ligação com o violão e foi dado por Zé Keti e pelo jornalista Sérgio Cabral.

Filho do violonista Cesar Faria, Paulinho cresceu em meio a rodas de música em casa, frequentadas por nomes como Pixinguinha e Jacob do Bandolim. Na década de 1960, ganhou projeção ao participar do espetáculo "Rosa de Ouro" (1965), ao lado de Clementina de Jesus, Aracy Cortes, Nelson Sargento e Hermínio Bello de Carvalho.

Em 1966, passou a integrar a ala de compositores da Portela. No mesmo ano, seu samba “Memórias de um Sargento de Milícias” foi escolhido como samba-enredo da escola, dando início a uma relação que se tornaria uma das marcas de sua trajetória.

O que é o Tiny Desk Brasil?

Criado em 2008 pela rádio pública norte-americana NPR, o Tiny Desk é um projeto de apresentações musicais gravadas em um pequeno escritório em Washington, nos Estados Unidos. A proposta é apresentar artistas em performances intimistas, valorizando a execução ao vivo e a interação entre voz e instrumentos.

A versão brasileira segue o formato original, com curadoria dos times da Anonymous Content e de Amabis, sob supervisão da NPR. Os artistas convidados são mantidos em segredo até o dia da estreia, quando o projeto publica o anúncio nas redes sociais. Os episódios são lançados às terças-feiras, às 11h.

Além das apresentações musicais, o projeto conta com o Tiny Talks, série de conversas conduzidas por Sarah Oliveira com os artistas convidados. Os bate-papos são publicados às quintas-feiras, também às 11h.

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