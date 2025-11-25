Ter, 25 de Novembro

Tiny Desk Brasil recebe Arnaldo Antunes com repertório que une clássicos e novidades

O cantor apresenta faixas de Novo Mundo, seu mais recente álbum, além de clássicos que marcaram sua trajetória

Arnaldo Antunes apresenta faixas de ''Novo Mundo'' no Tiny Desk Brasil nesta terça-feira (25) Arnaldo Antunes apresenta faixas de ''Novo Mundo'' no Tiny Desk Brasil nesta terça-feira (25)  - Foto: Leo Aversa/Divulgação

O Tiny Desk Brasil traz nesta terça-feira, 25, às 11h, uma performance inédita de Arnaldo Antunes, figura central na música popular brasileira e referência na poesia e nas artes visuais.

O cantor apresenta faixas de ''Novo Mundo'', seu mais recente álbum, além de clássicos que marcaram sua trajetória, como Já Sei Namorar, parceria com Carlinhos Brown e Marisa Monte no trio Tribalistas, e Comida, composta ao lado dos companheiros de Titãs, Sérgio Brito e Marcelo Fromer.

Confira: 

A gravação une o artista a uma banda formada por músicos de destaque na cena contemporânea: Vitor Araújo (piano e synths), Curumin (bateria, MPC e voz), Kiko Dinucci (guitarra e sampler), Betão Aguiar (baixo e synth bass) e Chico Salem (guitarra). No formato intimista que consagrou o projeto, o Arnaldo se diverte com a dinâmica do estúdio, especialmente com o desafio de cantar sem ouvir a própria voz amplificada.

Com mais de 40 anos de carreira, Arnaldo Antunes acumula uma obra extensa que inclui sete discos gravados com os Titãs, mais de vinte lançamentos solo e projetos especiais como Tribalistas e Pequeno Cidadão. Também é autor de livros publicados no Brasil e no exterior.

Tiny Desk Brasil

Lançado oficialmente em 7 de outubro, o Tiny Desk Brasil é a primeira versão do projeto da NPR (National Public Radio) na América Latina e apenas o terceiro país no mundo a ganhar uma edição própria, depois de Japão e Coreia do Sul. Assim como no formato original, as apresentações são gravadas ao vivo, em um ambiente pequeno e sem amplificação de voz, dentro do escritório do Google em São Paulo.

Além dos shows, o público também pode conferir o Tiny Talks, conteúdo adicional apresentado por Sarah Oliveira, que recebe os artistas para conversas descontraídas sobre carreira e bastidores. Os bate-papos vão ao ar sempre às quintas-feiras, às 11h.

