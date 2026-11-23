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"MESINHA" AO VIVO Tiny Desk Brasil terá primeira apresentação ao vivo com atração surpresa Transmissão acontece em 24 de novembro, no YouTube, e inaugura novo formato do projeto, que completa um ano com quase 30 episódios e mais de 170 milhões de visualizações

O Tiny Desk Brasil prepara uma estreia para marcar seu primeiro aniversário: pela primeira vez, o projeto transmitirá uma apresentação ao vivo, com participação de um artista surpresa.

O encontro está marcado para esta terça (24), às 19h, no canal do Tiny Desk Brasil no YouTube. A novidade muda a dinâmica das tradicionais sessões gravadas e permitirá que o público descubra quem está por trás da mesinha no mesmo instante em que a performance acontece.

A revelação será feita em etapas. No domingo (22), as redes sociais do projeto publicaram uma pista sobre a identidade da atração.

Já na terça-feira (24), às 9h, o nome será anunciado por meio de fotos instantâneas no canal do Instagram. A transmissão integra a última temporada do ano e conta com patrocínio do Itaú Live.

Lançada há um ano, a versão brasileira do formato criado pela rádio pública norte-americana NPR é conduzida pela produtora Anonymous Content Brazil, em parceria comercial com o YouTube Brasil.



Conhecido pela proximidade entre músicos e espectadores, o Tiny Desk aposta em apresentações intimistas que colocam repertórios, interpretações e diferentes expressões da música brasileira em primeiro plano.

Um ano de descobertas

Inspirado no Tiny Desk Concerts, que há quase duas décadas se consolidou como referência internacional na divulgação de artistas, o projeto brasileiro desenvolveu uma identidade própria.

Ao longo de sua primeira temporada, recebeu nomes de diferentes gerações, regiões e vertentes musicais, tendo João Gomes como protagonista do episódio de estreia.

Os números dão dimensão da repercussão: são quase 30 apresentações e mais de 170 milhões de visualizações.

A curadoria, desenvolvida pelas equipes da Anonymous Content Brazil e Amabis, com aprovação da NPR, procura contemplar a diversidade estética e territorial do país, além de valorizar a equidade de gênero e a pluralidade da produção nacional.

Ao completar seu primeiro ano, o Tiny Desk Brasil aposta, assim, em uma nova maneira de promover o encontro entre artistas e público, preservando a proposta que fez da pequena mesa um espaço de visibilidade para a música brasileira.

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