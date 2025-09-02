A- A+

MÚSICA Tiny Desk Concert, fenômeno pop mundial, ganha versão no Brasil ainda em 2025 Projeto musical criado em 2008, nos Estados Unidos, já contou com shows intimistas de nomes como Adele, Taylor Swift, Bad Bunny e Justin Bieber

O Tiny Desk Concert, projeto musical criado pela NPR (National Public Radio) nos Estados Unidos, vai ganhar uma versão no Brasil. A produção da Anonymous Content Brazil e do YouTube Brasil deve ser lançada em outubro deste ano.

Criado em 2008, o projeto é um fenômeno global com mais de 3,5 bilhões de visualizações. Artistas como Adele, Taylor Swift, Billie Eilish, Usher, Bad Bunny, Justin Bieber e Dua Lipa, além dos brasileiros Milton Nascimento, Seu Jorge e Liniker, já participaram.

Os shows intimistas ocorrem ao vivo, em uma pequena mesa de escritório. As gravações no Brasil serão realizadas no escritório do Google em São Paulo, com o público presente, e transmitidas pelo YouTube.

A Anonymous Content Brazil e a Amabis estão responsáveis pela curadoria artística do projeto, sob supervisão da própria NPR. Inicialmente, são previstas duas temporadas, cada uma com cinco concertos.



Veja também