Tio de Kate Middleton é cotado para Big Brother britânico e coloca família real em alerta

Enquanto o reino se pergunta o que houve com Kate Middleton, reclusa desde que realizou uma cirurgia abdominal no dia 16 de janeiro, a família real britânica ganha uma nova preocupação: Gary Goldsmith, tio da princesa de Gales teria se inscrito para o Celebrity Big Brother, versão do reality show que reúne apenas famosos.

A imprensa britânica afirma que Goldsmith, que é irmão da mãe de Kate, Carole Middleton, fez um acordo financeiro vantajoso com a ITV para participar do programa que começa na noite de segunda-feira. Além disso, o tabloide The Sun afirma que ele foi repreendido pelos pais de Kate, Carole e Michael, e que um dos temores é que Harry e Meghan Markle, que já foram atacados por Goldsmith no passado, estejam na linha de fogo do tio de Kate.

O tio da Kate Middleton foi um dos convidados do casamento dela com William, em 2011. Dono de um negócio de recursos humanos na área de tecnologia, ele não escapou de escândalos. Goldsmith foi flagrado com drogas em Ibiza e foi preso em 2017 depois de agredir sua quarta esposa do lado de fora da casa dos dois, em Londres. Ele foi solto após pagar 5 mil libras; ele prestou um ano de serviço comunitário e fez 20 sessões de reabilitação.

Desde então, Goldsmith ataca o que chama de "insultos" à família: a série "The Crown", o livro "Endgame", do biógrafo real Omid Scobie, e o livro de memórias de Harry, "Spare".

