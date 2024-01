A- A+

Tiro no set: Alec Baldwin pede ''julgamento rápido'' Baldwin foi acusado na semana passada pela morte, em 2021, de sua diretora de fotografia, Halyna Hutchins, enquanto eles ensaiavam cenas do filme "Rust"

O ator americano Alec Baldwin, acusado de homicídio culposo após um disparo fatal em um set de filmagem, pediu nesta quarta-feira (24) um ''julgamento rápido'' perante o tribunal do Novo México, que cuida do processo.

Baldwin foi acusado na semana passada pela morte, em 2021, de sua diretora de fotografia, Halyna Hutchins, enquanto eles ensaiavam cenas do filme "Rust" em um set no Novo México, oeste dos Estados Unidos.

O tribunal pediu a Baldwin que se apresentasse virtual ou presencialmente para responder pela acusação antes de 1º de fevereiro, segundo documentos legais aos quais a AFP teve acesso. A defesa do ator respondeu hoje com um pedido legal em que o ator demanda um julgamento rápido, de acordo com o estabelecido por lei.

Os advogados Luke Nikas e Alex Spiro, na primeira resposta oficial de Baldwin aos novos acontecimentos, argumentaram que o pedido busca "minimizar o vilipêndio público e a suspeita e evitar os riscos para provar a sua inocência que costumam surgir após um longo atraso no processo".

O ator, 65, havia sido acusado há um ano pelo caso, mas a promotoria retirou as acusações em abril, argumentando que surgiram “novos fatos”, que exigiam “mais investigação e análise forense”.

Segundo a nova acusação, um grande júri concluiu que há causa provável contra Baldwin, seja por uso negligente de arma de fogo ou por falta de precaução. Nos Estados Unidos, um grande júri é um grupo de cidadãos convocados para avaliar as provas e decidir se existem indícios suficientes para justificar levar alguém a julgamento.

Se for condenado no Novo México, Baldwin pode pegar até 18 meses de prisão. A armeira do filme, Hannah Gutierrez-Reed, foi acusada de homicídio culposo e adulteração de provas. Seu julgamento foi marcado para fevereiro.

