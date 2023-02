Tiro, porrada ou bomba: Jogo da Discórdia tem confronto com verdade e consequência

A- A+

A tradicional reunião de condomínio do BBB 23 ofereceu uma dinâmica com verdade e consequência na noite desta segunda-feira (27). Do lado de fora da casa, cada brother escolheu um adversário para falar umas verdades com direito à consequência: bomba de gosma, porrada de travesseiro ou tiro de fumaça.

Os emparedados começaram a dinâmica. Cara de Sapato escolheu Cezar Black: "O erro dos outros não justifica os seus erros". Na sua vez, Black fez "chumbo trocado" e escolhe Cara de Sapato. "Você é extremamente parcial, deu para ver isso na possível agressão que teve na casa hoje", justificou.

Na sequência, Fred Nicácio puxa Cara de Sapato. "Poderia fazer uma retrospectiva de quantas vezes fui perseguido por uma interpretação sua", soltou. Já Aline Wirley escolheu Domitila Barros: "Eu achava seu jogo completamente duvidoso. Ele agora é egoísta e difícil de entender", disse. O jogo prosseguiu com MC Guimê escolhendo sua grande adversária, Key Alves. "Eu indiquei uma pessoa que tinha me indicado. Você colocou o dedo na minha cara. Achei que você foi ignorante comigo".

Amanda puxou Cezar Black. "A situação que estava acontecendo hoje não era sobre você, você quis se comparar com a Bruna", criticou a sister. Na vez de Domitila, a pernambucana puxou Aline Wirley. "Nunca fiz nada contra você. Acho que podemos ser mais do que isso". Na vez de Key Alves, ela escolheu MC Guimê como alvo. "Eu sempre tive a imagem do Guimê que manipula sim e como general".

Já Ricardo escolheu Cezar Black. "Você está no jogo. Você esqueceu. Aqui não é para ver quem é o ursinho mais carinhoso", ironizou. O confronto seguiu com Sarah Aline puxando Domitila para verdade e consequência. "Você reforçou que sempre foi leal e a sua lealdade comprometeu o meu jogo". Na sua vez, Bruna puxa Fred Nicácio, destacando a situação de conflito que teve com Ricardo nesta segunda (27). "Você não fez acolhimento. Você apontou o dedo para mim".



Marvvila puxou Amanda, justificando que "rolou uma situação quando a galera unificou os votos. Votei em você e você acabou descontando em mim". Na sua vez, Fred também chamou Domitila. "você levantou a questão de ser perseguida e nunca existiu perseguição". Já Gabriel chamou Aline para a verdade e consequência, destacando que a sister foi falsa em um determinado momento. Por fim, Larissa chamou Kel Alves para o jogo. "A gente tentou uma aproximação (...)só que, no decorrer da semana, soube que você revirou o olho para mim numa festa", concluiu.

