Tecnologia e Games TitaN é demitido da paiN após denúncias de importunação sexual e estupro de vulnerável Três vítimas registraram um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia da Mulher de São Paulo no domingo (8)

O streamer e gamer profissional de League of Legends (LoL) Alexandre Lima dos Santos, mais conhecido como “TitaN”, virou alvo da Polícia Civil de São Paulo após ser denunciado por importunação sexual, estupro de vulnerável e divulgação de pornografia. Após a repercussão do caso, a paiN Gaming, time profissional de esports, anunciou o desligamento do integrante nessa terça-feira (10).

Segundo informações do SBT News, o boletim de ocorrência foi registrado na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo no último domingo (8), Dia Internacional das Mulheres.





No entanto, as acusações contra o gamer já eram de conhecimento do público desde janeiro deste ano, quando a ex-namorada de TitaN, a influenciadora Gabriela Zambrozuski, se manifestou sobre o tema nas redes sociais após descobrir uma traição.

De acordo com uma publicação no X, o antigo Twitter, Gabriela começou a receber relatos de outras jovens envolvendo TitaN. Os contatos, prints de conversas e informações foram reunidos e encaminhados para a Polícia Civil.

depois que expus minha situação...outras meninas me enviaram relatos muito tristes envolvendo essa pessoa

como eu entendo que coisas mais sérias devem ser tratadas de forma séria, estaremos levando tudo para a justiça.

qualquer mulher prejudicada que estiver precisando de amparo,… — gabriela zambrozuski (@Gabzuski) January 11, 2026

Até o momento, o gamer não se pronunciou sobre as acusações. Porém, a paiN anunciou o desligamento dele do quadro de jogadores.

Nesta quarta-feira (11), em nota oficial publicada no X, o time informou que já tinha conhecimento de uma parte das acusações da ex-namorada do jogador, mas que optou apenas por afastar o atleta de toda e qualquer atividade relacionada à organização enquanto buscavam compreender a situação.

A paiN Gaming vem a público com o objetivo de esclarecer alguns fatos que vêm sendo distorcidos nos últimos dias, reforçando nosso compromisso com transparência, clareza, seriedade e responsabilidade diante de um assunto tão sensível. pic.twitter.com/sBLuL1Ju6T — paiN Gaming (@paiNGamingBR) March 11, 2026

No entanto, após receber informações sobre o andamento das acusações pelo SBT, a organização realizou alinhamentos internos para definir o futuro do jogador no time. Após a divulgação da matéria, oficializaram o desligamento de TitaN.

Entenda o caso

Ainda segundo o SBT News, uma das denúncias contra o ex-jogador da paiN envolve uma adolescente de 16 anos. Ela teria sido contatada por TitaN pelo Instagram, onde foi questionada com perguntas de teor sexual e pressionada para recebê-lo em sua residência. O jogador ainda teria enviado uma foto em que aparecia apenas de cueca para a adolescente.

Já o segundo episódio envolve um compartilhamento de um vídeo sexual sem consentimento, onde ele enviou um vídeo dele mantendo relações com a ex-namorada para outra mulher.

A terceira acusação é de uma mulher que relata ter sido vítima de abuso sexual por parte do atleta em 2024.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Civil de São Paulo, mas não obteve retorno até o momento da publicação.



