CINEMA Depois de ''Titanic'': filmes com Kate Winslet e com Leonardo DiCaprio para ver no streaming O casal principal virou queridinho de Hollywood e os dois tiveram carreiras meteóricas com conquistas de prêmios

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, interpretes do casal Rose e Jack em ''Titanic'', fizeram muito sucesso após o lançamento do filme, em 1997. O casal principal virou queridinho de Hollywood e os dois tiveram carreiras meteóricas, conquistando prêmios por papéis em filmes consagrados pela crítica.

Nesta semana, Kate Winslet voltou a chamar atenção para Titanic, ao comentar detalhes sobre as cenas de beijo com Leonardo DiCaprio.

Filmes de sucesso na carreira de Kate Winslet e Leonardo DiCaprio:

Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças

Em 2004, Kate Winslet estrelou, ao lado de Jim Carrey, o drama Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. O filme conta a história do casal Joel e Clementine, que após anos tentando fazer o relacionamento dar certo, termina de vez. Para esquecer a frustração do fim do namoro, Clementine aceita participar de um tratamento experimental que apaga as memórias que viveu com o ex. Joel, que segue apaixonado Clementine, decide também passar pelo procedimento, mas desiste de esquecê-la para começar a criar novas memórias com ela. Disponível no Telecine e para aluguel e compra no Prime Video.

O Amor Não Tira Férias

Em O Amor Não Tira Férias, Kate dá vida a Iris, uma britânica que resolve fazer um intercâmbio após descobrir que seu interesse amoroso estava prestes a se casar. Ela acaba trocando de casa com Amanda (Cameron Diaz) e se muda para Los Angeles (EUA). A troca faz com que as duas mulheres reflitam sobre a vida, dando chances para novos amores. O filme pode ser encontrado no Telecine Plus ou por aluguel e venda no Prime Vídeo

O Leitor

Kate ganhou o Oscar de melhor atriz após interpretar Hanna Schmitz em O Leitor. Na história, Hanna é uma mulher mais velha que se envolve com Michael Berg (David Kross). Os dois vivem uma linda história de amor, até que Hanna desaparece misteriosamente. Oito anos depois, quando Berg já é um estudante de direito, ele reencontra o seu amor do passado durante um julgamento por crimes cometidos por nazistas. Disponível para assinantes do Prime Video e da Netflix.

O Lobo de Wall Street

Em O Lobo de Wall Street, Leonardo Di Caprio interpreta Jornal Belfort, um funcionário de uma corretora de Wall Street que, assim que ganha uma grande oportunidade, acaba desempregado por conta da Black Monday, um fenômeno econômico que fez a bolsa de valores de vários países cair repentinamente. Ele então decide abrir uma empresa de fundo de quintal para lidar com papéis que não estão na bolsa e percebe que, mesmo as vendas de valores baixos, rendem um grande retorno para ele. Ao lado de alguns amigos, ele cria a Stratton Donnie, uma empresa que enriquece rapidamente, e faz com que os sócios ostentem uma vida dedicada ao prazer. O filme pode ser encontrado tanto no Prime Video quanto no Max.

O Regresso

O Regresso foi o filme responsável por dar o primeiro Oscar da carreira de Di Caprio. Aqui, o ator interpreta Hugh Glass, um homem que viaja para o oeste dos Estados Unidos para ganhar dinheiro caçando. Ele acaba sendo atacado por um urso, fica gravemente ferido e é abandonado sem nada por seu parceiro John Fitzgerald (Tom Hardy). Apesar das adversidades, Hugh sobrevive e inicia uma jornada em busca de vingança. O filme pode ser visto no Star+ e na Netflix.

Era uma Vez em... Hollywood

Nesse filme ficcional, mas que tem uma pitada de realidade, Di Caprio vive Rock Dalton, um ator de TV que, ao lado de seu dublê Cliff Booth (Brad Pitt), está tentando voltar a fazer sucesso em Hollywood. No processo, eles conhecem pessoas influentes do meio artístico, entre elas os vizinhos de Dalton, o casal Sharon Tate (Margot Robbie) e Roaman Polanski (Rafal Zawierucha). Involuntariamente, eles também se envolvem com a família Manson, responsável pelo massacre que matou Tate em 1969. Está disponível na Paramount+ e para aluguel e compra na Prime Video

Onde assistir a ''Titanic'' no streaming

Quer rever Kate Winslet e Leonardo DiCaprio juntos em cena? ''Titanic'' está disponível no Star+.

