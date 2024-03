'Titanic': Porta que salvaria Jack foi vendida por R$3,5 milhões em leilão online

A- A+

A porta responsável por salvar Rose, no final do filme “Titanic” foi comprada em leilão por US$ 718,750 (R$3,5 milhões). O item estava à venda no site Heritage Auctions, especializado em leilões de objetos para colecionadores.

A porta foi tema de debates durante muito tempo, pois muitos fãs acreditam que o tamanho dela poderia acomodar Rose (Kate Winslet) e Jack (Leonardo DiCaprio), que acaba morrendo congelado por ter ficado o tempo inteiro dentro d’água gelada onde ocorreu o naufrágio do navio em que viajavam.

Em 2023, o filme completou 25 anos de produção. Então, o diretor James Cameron resolveu reunir uma equipe de pesquisadores, para saber se realmente seria possível que Jack sobrevivesse na porta. Se descobriu que sim, ele poderia ter ficado em cima do item.

Segundo o site Heritage Auction, ainda que o item tenha se popularizado como porta, não é bem isso. Na verdade, trata-se de um pedaço do batente da porta de entrada do lounge da primeira classe do Titanic.

Vale destacar que o item recebeu o maior lance no leilão Treasures from Planet Hollywood, promovido pela Heritage Auction. Além desse, quase 200 objetos do filme já foram vendidos no site. Entre as peças, encontram-sem o traje de Jack, por US$ 60 mil (R$ 298 mil) e um dos vários vestidos de Rose foi adquirido em um lance de US$ 118.750 (R$ 591 mil).

Veja também

BBB 24 ''Modo turbo'': Boninho anuncia que vai acelerar o ritmo do BBB após o Paredão