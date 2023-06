A- A+

cinema 'Titanic': Rose e Jack existiram? Saiba o que é verdade e ficção no filme de James Cameron Ícone da cultura pop e fenômeno mundial, filme de 1997 venceu 11 categorias do Oscar do ano seguinte

às ruínas do Titanic, fez aumentar no mundo todo, mais uma vez, o interesse sobre a lendária embarcação que naufragou em 1912 e deixou quase 1500 mortos. A história do navio mais famoso do mundo foi contada no filme "Titanic", de 1997. O longa do diretor James Cameron virou um fenômeno mundial, um ícone da cultura pop, e eternizou na história do cinema dois personagens: Jack e Rose. Mas afinal, o que é verdade e o que é ficção no filme "Titanic"?

Jack e Rose realmente existiram?

Cameron, que também assina o roteiro de "Titanic", usa uma história de amor fictícia para guiar outra história, esta real, o trágico naufrágio do RMS Titanic.

Interpretado no longa por Leonardo DiCaprio, Jack Dawson é um jovem americano de 22 anos, um aventureiro que ganhou bilhetes para a viagem a bordo do Titanic em uma partida de poker. Ele é pobre e ganha a vida como artista, desenhando retratos de outras pessoas. Com Fabrizio, seu amigo italiano, fica hospedado na terceira classe do navio. Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) tem 17 anos, é de uma família da alta sociedade da Pensilvânia. Depois da morte do pai, com a família endividada, Rose é praticamente forçada a se casar com um magnata chamado Caledon Nathan Hockley (Billy Zane). O casal está na primeira classe.

Durante a viagem que ia de Southampton, na Inglaterra, para Nova York, nos Estados Unidos, Jack e Rose se apaixonam e vivem um amor impossível, que termina nas águas geladas do Oceano Atlântico, onde o Titanic afundou. Eles tentam resistir e esperam o resgate, mas Jack morre de hipotermia. Rose é salva e se torna uma das sobreviventes do naufrágio — aos 101 anos (já interpretada por Gloria Stuart), é ela quem narra parte da história no filme.

Jack, Rose e Caledon são personagens fictícios, não existiram na vida real.

E os outros personagens do filme, existiram na vida real?

Há diversos personagens em "Titanic" que foram inspirados em pessoas reais, que existiram e estavam no navio. Como Margareth Brown (1867-1932), uma ativista e filantropa norte-americana que sobreviveu ao naufrágio. No filme ela é interpretada pela atriz Kathy Bates. Rica, a personagem ajuda Jack, emprestando para ele um smoking de seu filho para que o desenhista pudesse comparecer a um jantar na primeira classe.

Outro personagem real é Thomas Andrews, construtor do Titanic, vivido no filme por Victor Garber. O ator britânico Bernard Hill deu vida ao também real Capitão Edward Smith, comandando oficial do Titanic. Além destes, também foram representadas no filme as figuras de John Jacob Astor IV (Eric Braeden), um bilionário americano que morreu esmagado por uma das chaminés do navio; Archibald Gracie IV (Bernard Fox), escritor e historiador que sobreviveu ao naufrágio; e Lady Duff-Gordon, uma estilista britânica mundialmente famosa, que também sobreviveu à tragédia, representada no filme por Rosalind Ayres.

As acomodações do navio eram como o filme retrata?

Elementos reais do verdadeiro Titanic inspiraram James Cameron a criar seu enredo. Havia, como o filme retrata, uma boa disparidade entre a primeira e a terceira classe do Titanic, considerado o navio mais luxuoso entre seus pares à época. A primeira classe tinha cabines decoradas com o que havia de melhor, muitas delas eram suítes (raridade na época), além disso havia ginásio, quadra de squash, restaurante e cafés ornados com palmeiras. A terceira classe, por sua vez, comportava cabines com beliches para quatro a oito pessoas e, embora mais simples, eram consideradas muito boas quando comparadas com outros navios.

O Titanic bateu mesmo em um Iceberg como o filme mostra?

Sim. Por volta das 23h40 do dia 15 de abril de 1912, o Titanic colidiu em um icebrg, arranhando o lado estibordo do navio embaixo da linha d'água. Esta foi a causa do naufrágio do navio.

Houve mesmo uma banda tocando no navio enquanto ele afundava?

Sim. A bordo do Titanic estava uma orquestra formada por quinteto liderado pelo violinista Wallace Hartley (interpretado por Jonathan Evans-Jones no filme). Registro dão conta de que os músicos continuaram a tocar durante todo o naufrágio. Todos morreram.

O navio realmente se partiu em duas partes antes de afundar?

Sim. Pouco antes de afundar completamente, por volta das 2h20 do dia 16 de abril, o Titanic se partiu em duas partes perto da terceira chaminé, pouco depois das luzes terem se apagado.

Veja também

Final de semana Artista japonês apresenta arte do shodô na Caixa Cultural