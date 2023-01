A- A+

CINEMA Titanic: Trailer e pôster do relançamento em comemoração ao 25º Aniversário A icônica produção retorna aos cinemas em exibição 3D no dia 9 de fevereiro

Já estão disponíveis o trailer e o pôster do relançamento de TITANIC, filme de James Cameron vencedor do Oscar, em comemoração ao 25º aniversário. A produção chega aos cinemas no dia 9 de fevereiro.

Uma versão remasterizada em 3D HDR e alta taxa de quadros e será relançada vinte e cinco anos após seu lançamento. Com um elenco liderado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet - também vencedores do Oscar - o filme é um romance épico repleto de ação, ambientado em meio à história da viagem inaugural do famoso navio “insubmersível”, o maior objeto móvel que havia sido construído até então.

Titanic conquistou um recorde de 11 Prêmios da Academia: Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Fotografia, Melhor Edição, Melhor Direção de Arte – Decoração de Set, Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Canção Original, Melhor Som, Melhor Edição de Efeitos Sonoros e Melhores Efeitos Visuais. Após seu lançamento nos cinemas em 1997, o filme se tornou a maior bilheteria de todos os tempos e, atualmente, é o terceiro filme de maior arrecadação do mundo.

Veja também

MÚSICA Segunda edição do "Baile E Agora, José?" terá shows da Banda Eddie, Siba Veloso e Viola Luz