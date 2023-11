A- A+

40 anos Titãs Encontro: desta vez, é "Pra Dizer Adeus" Grupo paulistano retoma a celebração de 40 anos da banda, com a formação original, em show nesta sexta (24), na área externa do Centro de Convenções de Olinda

Nesta sexta-feira (24) será a última oportunidade do Recife de ver os sete roqueiros titânicos reunidos. Com shows marcados até o fim do ano (réveillon em Fortaleza/CE) e ainda no ano que vem (março, no Lollapalooza), os Titãs voltam à Capital pernambucana com a turnê “Titãs Encontro” Brasil afora. O show de despedida (a turnê ganhou o subtítulo de “Pra Dizer Adeus”, canção clássica do grupo) acontece na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, às 23h – com abertura dos portões às 21h.

Mais uma vez, Recife terá a oportunidade de ver Arnaldo Antunes, Nando Reis, Branco Mello, Tony Bellotto, Charles Gavin, Paulo Miklos e Sérgio Britto juntos no palco, revivendo o emblemático repertório da banda com sua formação original – em especial, o período que compreende os discos “ Cabeça Dinossauro” (1986), Jesus não tem dentes no país dos banguelas” (1987) e “Õ Blésq Blom”(1989), fase áurea dos Titãs.

O show



A primeira etapa da turnê “Titãs Encontro” foi um sucesso em todos os lugares por onde passou. Em Pernambuco, eles estiveram em junho, no Classic Hall, levando um público de aproximadamente 14 mil pessoas (segundo informações da organização, à época) ao espaço.

O repertório compreende 32 músicas, em cerca de 2h e 20 minutos de show, com os roqueiros sessentões em plena forma, músicas em seus arranjos originais e a instigação de 40 anos atrás. Músicas como “Marvin”, “Sonífera Ilha”, “Polícia”, “Flores”, “Comida” estão no set list.

No show, junto aos sete titãs, o produtor Liminha assume a guitarra em duo com Tony Bellotto. O guitarrista Marcelo Frommer (morto em 2021) é homenageado pelos companheiros durante a apresentação. A filha de Marcelo, Alice Frommer, também participa do show, cantando duas músicas com o grupo.

SERVIÇO

Titãs Encontro - Pra Dizer Adeus

Quando: Sexta (24), a partir das 23h (abertura dos portões às 21h)

Onde: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco | Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 100, à venda no Eventim

Veja também

MÚSICA Festival no Recife, esta sexta (24) e sábado (25), debate música popular contemporânea