Titãs retorna ao Recife com show de despedida dos palcos; saiba detalhes

Os dez shows iniciais para a turnê "Titãs Encontro - Pra Dizer Adeus" - que marca a despedida da banda dos palcos - não foram suficientes para satisfazer a público/artistas, incluindo os fãs pernambucanos que novamente vão ser contemplados com apresentação da banda no próximo dia 24 de novembro, na Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda. No último mês de junho, o grupo se apresentou com o mesmo show no Classic Hall, com ingressos esgotados.



Crédito: Silmara Ciuffa

Com ingressos a partir de R$ 120 e venda iniciadas a partir desta quinta-feira (13), no site Eventim, o show vai reunir mais uma vez Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Belotto. Além de Pernambuco, Titãs passa também por Natal (Arena das Dunas) e Teresina (Teresina Hall) - capitais nordestinas que vão receber a turnê pela primeira vez.





Além do show que, em se tratando dos Titãs, já basta por si só, os fãs da banda vão se deparar também com uma homenagem a Marcelo Fromer - morto em um acidente de moto em 2001 - via a filha do artista Alice Fromer.





Antes do (re)início da turnê "Titãs Encontro - Pra Dizer Adeus", o grupo sobe aos palcos americanos em Hollywood, na Flórida, no Hard Rock Live e no Radio City Music Hall, em Nova York, ambos em outubro. No início de novembro é a vez de Lisboa, no palco da Altice Arena, saudar a banda.

Serviço

Turnê "Titãs Encontro - Pra Dizer Adeus"



Quando: 24 de novembro

Onde: Área Externa (Centro de Convenções)



Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N, Olinda

Ingressos, no site Eventim

Pista VIP - Diversão: R$ 192 (ingresso social) / R$ 160 (meia-entrada legal) / R$ 320 (inteira);



Pista Flores: R$ 120 (ingresso social) R$ 100 (meia-entrada legal) / R$ 200 (inteira)



EXPERIÊNCIA VIP Soundcheck: R$ 442 (ingresso social) / R$410 (meia) / R$ 570 (inteira) / Preço do pacote R$250



EXPERIÊNCIA VIP Meet & Greet: R$ 1.182 (ingresso social) / R$1.150 (meia) / R$ 1.310 (inteira) / Preço do pacote R$ 990



EXPERIÊNCIA VIP Meet & Greet

Inclui:

- 1 (um) ingresso Pista VIP



- Credencial VIP especial



- Entrada antecipada dia do show



- Acesso à Passagem de Som dos artistas



- Backstage Tour



- Foto com os artistas



- Poster Comemorativo da tour assinado pela banda (edição limitada)



- Área exclusiva em frente ao palco com Open Bar de Cerveja, Refrigerante a Água.

EXPERIÊNCIA VIP Soundcheck

Inclui:

- 1 (um) ingresso Pista VIP

- Credencial especial

- Entrada antecipada dia do show

- Acesso à Passagem de Som dos artistas

- Área exclusiva em frente ao palco com Open Bar de Cerveja, Refrigerante a Água.

*Essa experiência não inclui M&G com os artistas

