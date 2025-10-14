Titãs se apresenta com a orquestra Prudential Concerts no Teatro RioMar

A- A+

O belo da música clássica da Orquestra Prudential e os acordes da "Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana" - e meses, e anos, e décadas afora -, os Titãs, vão ocupar o palco do Teatro RioMar, no Pina, Zona Sul de Recife, nesta quinta-feira (16).

Por lá o Prudential Concerts, sob a regência do maestro Carlos Prazeres, desembarca na capital pernambucana para mais uma edição do projeto, pensado para aproximar o público do erudito, em meio a nomes icônicos da Música Popular Brasileira. Dessa vez, no palco, a banda de rock brasileiro formada nos anos de 1980 dá o tom da noite.

Com estreia no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, a edição 2025 do projeto passa pelo Recife e também por outras quatro cidades do País

A Orquestra

Ao longo da temporada deste ano, o projeto - criado pela seguradora Prudential do Brasil e produzida pela Novo Traço - leva ao palco pelo menos 200 artistas locais de cada uma das cidades por onde passa.





Em clima de celebração pelos oito anos de atividades em concertos País afora, o Prudential Concerts já esteve ao lado de nomes como Alceu Valença e Gilberto Gil.

"Este ano completamos 150 anos da Prudential no mundo e oito de um projeto gratificante que é o Prudential Concerts. É um orgulho promover encontros inesquecíveis de grandes nomes da nossa música, e com artistas locais", pontua Fernanda Riezemberg, diretora de Marketing da Prudential do Brasil.

A prática de contemplar artistas 'da terra' nos concertos acontece desde a primeira edição do projeto. De acordo com o curador da Concerts, Rafaello Raimundo, sócio-diretor da Novo Traço, a ideia é "entregar experiência musical de impacto para o público".

De Alceu a Maria Rita

No decorrer de sete anos de projeto, junto à orquestra já subiram ao palco Alceu Valença, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Maria Rita, Wanessa da Mata, Digo Nogueira e Jota Quest, entre outros nomes da música brasileira.

Foram realizados 38 espetáculos com público estimado de 50 mil pessoas.

A cada apresentação do projeto, oficinas musicais direcionadas a crianças e adolescentes de instituições sem fins lucrativos e/ou escolas públicas ligadas à música, integram a programação do Prudential Concerts - com aulas magnas para alunos e professores.

A ideia é desenvolver e aperfeiçoar a técnica do instrumento de preferência de cada aluno.

SERVIÇO

Projeto Prudential Concerts, com Titãs

Quando: Quinta-feira (16), às 20h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos esgotados

Informações: @prudentialconcerts

