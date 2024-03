A- A+

Violência Titi Muller e outras famosas se solidarizam com Samara Felippo após denúncia contra ex Atriz diz lutar na Justiça contra o jogador de basquete Leandrinho pela reparação de imóvel

Nesta segunda-feira (19), a atriz Samara Felippo utilizou suas redes sociais para fazer um desabafo e denunciar uma situação que vem enfrentando há anos com seu ex-marido, o jogador de basquete Leandro Barbosa.

Samara relatou que, em 2008, vendeu seu apartamento para comprar uma casa com Leandrinho, porém, após a separação, descobriu que o imóvel estava em nome do irmão do ex-marido, o que a deixou sem nenhum direito sobre a propriedade.

“É evidente que ele me deve há 10 anos um patrimônio que é meu por direito”, disse a atriz em sua publicação nas redes sociais.

A denúncia de Samara Felippo provocou uma onda de solidariedade entre diversas personalidades, especialmente mulheres, que se manifestaram em apoio à atriz e em repúdio à situação enfrentada por ela.

Ao longo de quase uma década, a atriz tem buscado justiça nos tribunais para recuperar o valor do imóvel, sem sucesso até o momento. No post, a atriz expressou sua frustração com a demora e a ineficiência do sistema judicial brasileiro em resolver casos como o dela.

Titi Muller, em sua intervenção, enalteceu a coragem de Samara em expor sua história, destacando a importância de trazer à tona questões como essa para combater a impunidade.

"Estamos juntas! Obrigada pela coragem, de verdade. Somos constantemente julgadas, ridicularizadas, mas ninguém pode entender o que é estar um dia sequer em nossos sapatos - quanto mais anos", lamentou a apresentadora.

Carolina Figueiredo expressou todo seu apoio à atriz, declarando estar ao seu lado em sua luta por justiça.

"Cada passo que você dá rumo à sua liberdade, em defesa do nosso direito de expressão, você nos inspira a todas a lutar e a falar", afirmou Carolina.

Quem é Daniel Alvim? Ator filmado em briga com Fábio Assunção é marido de Helena Ranaldi e ex de famosas

'Direito de viver essa fantasia': Luana Piovani faz desabafo sobre mudança do filho para casa de Pedro Scooby

Outras personalidades também se pronunciaram sobre o caso, se solidarizando com a indignação da atriz.

Maria Bopp afirmou: "Vamos denunciar! Você está absolutamente correta. São 10 anos tentando resolver por meios legais. Talvez, ao expor isso publicamente, algo finalmente seja feito... estou indignada".

Rafa Brites ofereceu apoio, declarando: "Continue lutando... estamos aqui com você".

O vídeo de desabafo nas redes sociais publicado pela atriz já acumula quase cem mil visualizações e quase oito mil comentários.

Veja também

BBB 24 Davi não gosta de fala de Isabelle e dispara para sister: ''fiquei muito chateado''