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ELEIÇÕES 2026 Título de eleitor de Felca está cancelado desde 2025 e influenciador não vota em 2026 Situação voltou a repercutir após youtuber publicar vídeo sobre bullying e fobia social; irregularidade também pode trazer outras restrições civis

O influenciador Felca, de 28 anos, está com o título de eleitor cancelado desde 2025 e não poderá votar nas eleições presidenciais de 2026. A informação, divulgada inicialmente por um internauta no X, foi confirmada no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo Globo.

O cancelamento ocorreu após ele deixar de votar nas últimas três eleições.

Para participar do pleito deste ano, o youtuber precisaria ter regularizado a situação eleitoral até 6 de maio, data-limite estabelecida pela Justiça Eleitoral.

O que acontece com quem tem o título cancelado

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), o cancelamento impede o eleitor de votar e de se candidatar a cargos públicos. A irregularidade também pode restringir a emissão de passaporte, a obtenção de empréstimos em instituições de crédito mantidas pelo governo e a renovação de matrícula em estabelecimentos fiscalizados pelo poder público, entre outras consequências.

Vídeo aborda bullying e fobia social

A situação eleitoral de Felca voltou a repercutir após o influenciador publicar um novo vídeo no YouTube na madrugada desta quarta-feira. Apesar da expectativa de parte dos internautas por comentários sobre política, ele abordou sua experiência com bullying e fobia social.

No relato, Felca afirmou que sofria agressões desde os 12 anos e contou ter sido espancado por cinco colegas no banheiro da escola. O influenciador também disse que, na vida adulta, recorria ao álcool para enfrentar situações sociais e anunciou um desafio de três meses para lidar com a timidez.

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