TJ-RJ diz que nova exumação de Tim Maia será necessária em investigação de paternidade

O Serviço de Perícias Genéticas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afirmou, segundo documentos aos quais o Globo teve acesso, que será necessária uma nova exumação do cantor Tim Maia em um caso de investigação de paternidade.



Os advogados do coreógrafo Rodrigo Rezende, que diz ter indícios de ser filho do músico, alegam que o procedimento não é necessário, dado o material genético do cantor já ter sido recolhido em um caso semelhante no passado.

De acordo com o Serviço de Perícias Genéticas, o convênio do TJ-RJ com o laboratório da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), responsável por esse tipo de exame e onde o DNA de Tim Maia está guardado, foi encerrado em 2018. Por isso, seria necessária a nova exumação, com coleta de material genético a ser encaminhado a um laboratório particular, conveniado ao TJ.

Procurado, o tribunal disse que não irá se manifestar e que o caso corre em segredo de justiça. No dia 1 de março, em resposta a declaração do órgão do TJ-RJ, datada de fevereiro, a advogada de Rezende, Maria Inês Lourenço, solicitou que as amostras do DNA de Tim Maia, armazenados na Uerj, fossem trazidas ao processo.

No documento, os representantes do coreógrafo dizem não existir motivos para uma nova exumação. Segundo Maria Inês, o material genético do cantor poderia ser encaminhado ao novo laboratório.



— O Rodrigo é beneficiário da Justiça gratuita. Ele não paga para fazer esse exame. Quem paga é o Tribunal, que pagava para a Uerj — explica a advogada — O genoma do Tim Maia já foi decifrado pela Uerj e confirmado pela UFRJ. Eu peço para pegar aquilo que já foi decifrado, decifrar o do Rodrigo e comparar. A situação é bastante simples.

O DNA de Tim Maia foi recolhido no passado em outro processo semelhante, envolvendo uma jovem que alegava ser filha do cantor. O resultado do exame, feito em 2012, não indicou parentesco entre os dois.

