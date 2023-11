A- A+

RECIFE TJPE abre exposição com acervo que conta a trajetória de assistência a jovens no Estado A mostra traz vídeos, fotografias, desenhos e textos sobre o trabalho desenvolvido pelo órgão

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) realiza, no Recife, a exposição “Crianças e Adolescentes: sujeitos de direitos com prioridade absoluta”. A mostra é aberta ao público a partir da próxima segunda-feira (12), às 9h, no 1º andar do Palácio da Justiça, localizado na Rua do Imperador Dom Pedro II, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife.

A exposição traz um acervo com vídeos, fotografias, desenhos e textos que contam a trajetória de construção da assistência a crianças e adolescentes em Pernambuco e no Brasil. A mostra acontece por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) e da Assessoria de Comunicação Social (Ascom), juntamente com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

A exposição fica disponível até o dia 15 de dezembro, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 18h. A entrada é gratuita, mediante agendamento.

“Será possível ver toda a trajetória de um país que teve o segundo código de menores do mundo (1927, depois dos Estados Unidos, em 1899), depois demorou muito a avançar, mas hoje tem uma legislação moderna e uma atuação moderna”, revelou o presidente do TJPE, desembargador Luiz Carlos Figueirêdo.

A iniciativa conta com o apoio do Instituto Abelardo da Hora e da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), Ministério da Educação e Governo Federal. Com curadoria do professor Humberto Miranda, a mostra traz obras do artista plástico Abelardo da Hora e dos fotógrafos Fred Jordão e João Roberto Ripper, além de acervos de instituições diversas e de famílias de pessoas que contribuíram para o Direito Infanto-juvenil no Brasil.

A identidade visual foi criada pela Click Assessoria de Comunicação e executada pela Vipex Design e Ascom TJPE, em trabalho coordenado por integrantes da UFRPE e do TJPE.

Peça do acervo da exposição. - Foto: Arquivo/FUNDAJ

“Essa exposição narra uma história através de imagens, de documentos. Há várias maneiras de se contar uma história e essa é uma forma também, através de documentos produzidos pelo Tribunal de Justiça, de produções artísticas, que narram o cotidiano de meninos e meninas que enfrentaram diferentes vulnerabilidades sociais e que aqui ganham, nesse cenário do Tribunal de Justiça, a experiência de ser protagonistas dessa história, e isso faz toda a diferença”, destacou o professor Humberto Miranda.

“Ela (exposição) é muito importante porque vai permitir que todos os jurisdicionados, não só o público interno do Tribunal de Justiça, mas a sociedade como um todo conheça a história do nosso Tribunal no âmbito da Infância e Juventude”, completou a coordenadora da Infância e Juventude do TJPE, juíza Hélia Viegas.

Para participar, é necessário realizar agendamento prévio pelo endereço de email [email protected].

