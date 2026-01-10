A- A+

HOLLYWOOD T.K. Carter, ator de 'O Enigma de Outro Mundo' e 'Space Jam', é encontrado morto em casa A polícia registrou um boletim de ocorrência, mas descartou a suspeita de crime

O ator T.K. Carter, conhecido por seu trabalho em filmes como O Enigma de Outro Mundo (1982) e Space Jam (1996), foi encontrado morto em sua casa na sexta-feira (9)< aos 69 anos. A informação foi confirmada pelo TMZ neste sábado (10) e reproduzida por outros veículos norte-americanos, como o Deadline. A causa da morte não foi divulgada.

Segundo o TMZ, policiais encontraram o ator após uma chamada de emergência na casa de Carter em Duarte, cidade da Califórnia. A polícia registrou um boletim de ocorrência, mas descartou a suspeita de crime.

O artista interpretou o personagem Nauls em O Enigma de Outro Mundo, ficção científica de John Carpenter, que conta a história de cientistas que encontram um alienígena. Carter ainda colecionou papéis em filmes como Parece que Foi Ontem (1980), Expresso para o Inferno (1985) e Domino: A Caçadora de Recompensas (2005).

Ele atuou em séries como Punky, A Levada da Breca (1984), The Sinbad Show (1993), The Steve Harvey Show (1996) e The Corner (2000). Seus últimos trabalhos também foram em séries. Em 2023, o ator esteve no elenco de Dave e Em Má Companhia. No perfil que mantinha no Instagram, Carter dizia que nasceu "para atuar e fazer rir".



Veja também