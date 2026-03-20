"Tô Doido do Zorra Total": relembre personagem que viralizou em vídeo sobre Neymar

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Entre 2006 e 2009, o personagem Jajá, interpretado por Welder Rodrigues, era um dos maiores destaques do humorístico " Zorra Total" nas noites de sábado.



O comediante vivia um homem extremamente apaixonado por sua esposa, Juju, papel de Adriana Nunes, sua colega da Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo. Em suas crises de ciúme, Jajá ficava transtornado e repetia o bordão que logo caiu na boca do público: "Tô doido! Tô doido! Tô doido".

No mesmo período, Neymar Jr já era considerado uma joia do Santos, jogando em suas categorias de base. Em 2009, o atacante fez sua primeira temporada como profissional no alvinegro da Vila Belmiro, estreando em março, contra o Oeste Futebol Clube, pelo Campeonato Paulista, aos 17 anos.



Nos anos seguintes, se consolidou como um das maiores talentos do futebol brasileiro das últimas gerações, com sua primeira convocação para a Seleção principal ocorrendo em 2010, pelo então técnico Mano Menezes, marcando um dos gols da vitória de 2 x O sobre os EUA.





Mas qual seria a relação entre Neymar, a seleção brasileira e Jajá?

A resposta tem ocupado as redes sociais durante os últimos dias, em uma sucessão de variações de um corte do canal de mesacast De Sola, em que Pedro Certezas, Piero Fiorelli e Walace Borges falam sobre a possibilidade do técnico Carlo Ancelotti chamar Neymar em sua primeira convocação, em maio de 2025, após a volta do jogador ao Santos, em janeiro do passado.



No trecho do vídeo, Borges ironiza a condição física do atacante, enquanto os outros participantes não seguram as gargalhadas. "E vagabundo tá lá: 'Carlo Ancelotti vai convocar o Neymar? E o Neymar não consegue andar em linha reta. Será que deveria convocar já nessa primeira convocação? E o Neymar andando igual ao Tô Doido, do Zorra Total'", brinca o comentarista do TNT Sports.

Com a ausência de Neymar na lista da última convocação antes da Copa do Mundo, na última segunda-feira (16), para os amistosos contra a França e Croácia, o vídeo voltou a ser compartilhado, e a frase "E vagabundo tá lá" viralizou, assim como as muitas versões do corte, com os participantes aplicados em imagens de Bob Esponja, Chaves, BBB, The Voice, em japonês, entre outras variações. Confira algumas delas:

Bob Esponja



Star Wars



Alvin e os Esquilos



Carta de Yu-Gi-Oh!



Chaves

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