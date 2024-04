"Tô nessa": saiba detalhes do novo sitcom de Regina Casé para a TV Globo

A- A+

Cinco mulheres da Zona Norte do Rio, com boletos que não param de chegar, toda semana se viram num novo empreendimento. Quando perguntadas sobre o que estão fazendo, a resposta é sempre: "Tô nessa!". E é esse nome - "Tô nessa" - que batiza o novo sitcom estrelado por Regina Casé, com criação de Jorge Furtado e aposta da divisão de gênero de humor da TV Globo, comandada por Patricia Pedrosa.

No cargo desde meados do ano passado, a ideia da equipe de Patricia é gravar o programa nos Estúdios Globo e colocar no ar o sitcom ainda neste ano. O formato terá plateia, algo nos moldes de "Sai de baixo", um programa que sempre aparece na lembrança do público que participa de pesquisas internas da emissora.





—É um formato superquerido do público — diz Patricia. — E se tem uma pessoa hoje, para estar em cima de um palco, fazendo um humor quente, trocando com a plateia, é a Regina. Sentei com ela e com o Jorge, na casa dela e falei: "E se a gente transformar essa série num programa de auditório?". Eles compraram a ideia na hora.

Ainda não há confirmações de outros nomes do elenco.

