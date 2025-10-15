A- A+

INFANTIL "Tô no Cineminha": audiovisual para bebês e crianças até seis anos, na Caixa Cultural Recife Programação, gratuita, de filmes com música ao vivo vai de 16 a 18 de outubro

Entre os dias 16 e 18 de outubro, a Caixa Cultura Recife, no Bairro do Recife, promove o projeto "Tô no Cineminha", que consiste numa programação inédita de exibição de filmes musicados ao vivo, voltada para bebês e crianças de 18 meses até seis anos de idade.

Serão exibidos 15 curtas-metragens de diferentes nacionalidades, exibidos com acompanhamento musical ao vivo. A programação do projeto ainda oferece oficinas e atividades lúdicas para o público infantil.

Como surgiu?

A iniciativa tem curadoria do Forum des Images, instituição francesa de audiovisual, e integra a programação da Temporada do Ano da França no Brasil, que finaliza sua itinerância no Recife, com quatro apresentações de três cineconcertos inéditos no Nordeste.

Programação

No dia 16 de outubro, às 15h, rola o cineconcerto “De Cabeça para Baixo!”, explorando o mundo das emoções, das descobertas e da aventura para um público a partir dos três anos, com acompanhamento de Jean-Carl Feldis, músico, compositor e engenheiro de som francês.

Já no dia 17 de outubro, às 15h, é a vez do “Brincando na Água”, também acompanhado, ao vivo, por Jean-Carl Feldis. Um chapéu azul engraçado traz as maravilhas do oceano para um garotinho travesso.



Uma garça mãe acolhe um filhote de cachorro, um filhote de urso e um patinho em seu ninho. Um pinguim aprende a nadar e um castor cantante navega tranquilamente ao vento. Cinco filmes coloridos e divertidos que levam crianças, a partir de 18 meses, a uma viagem pelo mundo das águas.

No sábado (18/10), às 11h e às 16h, o público a partir de dois anos contempla a atração “No Coração do Oceano”, com acompanhamento musical da dupla francesa Science Fiction e participação da musicista carioca Flávia Melo. Peixes curiosos, uma baleia azul, um barquinho de papel e um pescador de estrelas exploram os mistérios do oceano nesse cineconcerto.



Os espectadores podem, de forma voluntária, doar artigos para bebês e crianças com até cinco anos> roupas usadas em bom estado de uso, lenços umedecidos, sabonete líquido, que serão doados a creches que atendem crianças em vulnerabilidade social.

SERVIÇO

"Tô no Cineminha"

Cineconcertos para e crianças de 18 meses a 6 anos de idade

Quando: 17/10, às 15h; 18/10, às 11h e às 16h

Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Entrada gratuita - os ingressos serão distribuídos na bilheteria da Caixa Cultural, uma hora antes de cada sessão

Informações: @caixaculturalrecife



*Com informações da assessoria de imprensa

