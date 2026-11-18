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famosos "Tô solteiro, mas emocionalmente indisponível", diz Baco Exu do Blues Em entrevista ao videocast do Globo, cantor e compositor baiano analisa trajetória, diz que seus discos são processos terapêuticos ecomenta sucesso entre o público feminino

Baco Exu do Blues é o próximo convidado do ' Conversa vai, conversa vem', videocast do Jornal O Globo. Em entrevista à jornalista Maria Fortuna, que vai ao na próxima semana, o cantor e compositor baiano de 33 anos analisa sua trajetória, que começou em 2016, ao surgir na cena com a música "Sulicídio".

Ele também afirma que seus discos funcionam como processo terapêutico particular e comenta sucesso entre o público feminino.

Mulheres compraram 80% dos ingressos para o show que o artista fará na Fundição Progresso, na Lapa, no Rio.A apresentação, marcada para o dia 23 de janeiro, reunirá os maiores sucesso do cantor e compositor, celebrando um repertório que acumula 2,6 bilhões de reproduções no Spotify.

Na véspera do show carioca, ele se apresenta no Espaço Unimed, em São Paulo, onde o público feminino também compareceu, adquirindo 78% dos ingressos.

- Tenho muito orgulho desse público, as mulheres são mais inteligentes e têm bom gosto - brinca. - Elas me defendem.

Baco se tornou um dos artistas mais desejados da cena brasileira. A mulherada tem ido à loucura com suas fotos e vídeos publicados em seu perfil no Instagram, que "quebram" a internet. O cantor já causava antes, mas após passar por uma transformação corporal que incluiu a perda de 40 quilos (após um alerta médico que acedeu a luz vermelha sobre possíveis riscos de saúde), viu sua popularidade aumentar ainda mais.

Na entrevista, Baco avisa:

- Tô solteiro, mas indisponível emocionalmente - afirma ele, que assume ter sido tóxico em alguns relacionamentos amorosos. - Ninguém está livre dos próprios traumas ao se relacionar. Por isso, falo: "faça seu processo terapêutico". Quando não entende as dores, acaba despejando nos outros.

No bate-papo, Baco revela que, em uma década de carreira, realizou quase todos os sonhos - que iam desde tocar em palcos sagrados pelo mundo afora a conhecer ídolos da música brasileira. Comentou também a parceria recente com Marina Sena, na canção "Moun amour", que conta com um clipe caliente.

- Marina tem um timbre do Brasil na voz. Quando compus a canção, só pensei nela.

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