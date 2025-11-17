A- A+

PRÓXIMO FILME DOS VINGADORES Tobey Maguire pode voltar como Homem-Aranha em 'Vingadores: Doomsday': rumores ganham força Especulações sobre uma versão alternativa do personagem ressurgem com imagens, vazamentos e declarações de fontes

No Universo Marvel, os rumores têm um poder próprio — e os mais recentes envolvem nada menos do que Tobey Maguire, o Homem-Aranha que conquistou uma geração no início dos anos 2000.

Depois de aparecer em "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", há boatos persistentes de que o intérprete original de Peter Parker na trilogia de Sam Raimi original poderá retornar no próximo e aguardado filme dos Vingadores, "Doomsday", previsto para estrear em dezembro de 2026.

A especulação ganhou força após o jornalista Daniel Richtman, que costuma acertar as escalações da Marvel, afirmar recentemente que o ator deve reprisar seu papel como o super-herói na sequência ou no filme seguinte, "Vingadores: guerras secretas", programado para dezembro de 2027. Maguire e os estúdios Marvel, no entanto, não confirmam a declaração.





Há relatos também de que Tobey Maguire foi visto em Londres, cidade onde parte das filmagens de "Vingadores: Doomsday" está ocorrendo: nos últims dias, um fã postou uma selfie com ator por lá. Também circulou recentemente uma imagem supostamente “vazada”, que mostraria Maguire em seu traje de Aranha ao lado de outros atores do elenco de "Doomsday". No entanto, fontes afirmam que a montagem é falsa.



Apesar de Tom Holland ter sido nos últimos filmes o rosto do Aranha na Marvel, a versão presente em "Doomsday" pode não ser a dele, já que os próximos filmes vão abordar colisões de universos, e levando em conta que a versão de Tom Holland foi apagada da memória de todos.

Uma das vozes mais diretas nessa polêmica é a de Andrew Garfield, que interpretou o Aranha em outra franquia e também esteve de volta em "Homem-Aranha: sem volta para casa", junto com Tobey Maguire e Tom Holland.

Em entrevista à GQ, ele afirmou: “Não, sem dúvida, não” quando questionado sobre seu retorno ao filme — o que muitos fãs interpretaram como também um recado indireto sobre Maguire. O ator, no entanto, também havia negado sua participação no filme anterior. Os fãs seguem esperançosos.

